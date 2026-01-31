Москва відкинула підхід США до мирних переговорів: деталі від ISW
Кремль не погодився з оцінкою США про те, що територіальний контроль над Донецькою областю залишається єдиним невирішеним питанням на мирних переговорах між США, Україною та Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Інституту вивчення війни (ISW).
Заява Рубіо про "одне центральне питання"
Аналітики нагадують заяву державного секретаря США Марко Рубіо, який зазначив, що Україна та Росія нібито "звузили" мирні переговори до одного ключового питання - ситуації навколо Донецької області.
Водночас помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков не погодився з такою характеристикою переговорного процесу. За його словами, територіальні питання є "найважливішими", однак на порядку денному залишаються й інші, не менш значущі теми.
У ISW зазначають, що саме Ушаков упродовж останніх місяців часто є єдиним кремлівським чиновником, який публічно коментує американо-російські переговори.
Оцінка ISW: Кремль уникає поступок
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що заяви Ушакова свідчать про прагнення Кремля формувати внутрішній інформаційний порядок денний.
Ймовірно, це робиться для виправдання відмови Росії йти на компроміси у межах мирного врегулювання.
Що заявляли раніше в Росії
Раніше Ушаков заявляв про готовність Росії до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Москві - за умови його готовності до переговорів. Російська сторона, за його словами, гарантує безпеку та робочі умови, але наполягає на "орієнтації на результат".
Переговори в Абу-Дабі
23–24 січня в Абу-Дабі відбулися дводенні тристоронні переговори між Україною, США та Росією щодо завершення війни. Перший раунд мав ознайомчий характер, після чого сторони продовжили роботу в розширеному форматі та розділилися на політичну й військову підгрупи.
Найбільшого прогресу вдалося досягти саме у військовому блоці. Там обговорювали можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню та створення координаційного центру. Сторони домовилися підготувати власні пропозиції щодо режиму тиші до наступної зустрічі.
Водночас домовленостей з територіальних питань досягти не вдалося. За даними ЗМІ, Росія наполягає на розподілі електроенергії, яку виробляє окупована Запорізька АЕС. Наступний раунд переговорів, за інформацією Axios, запланований на 1 лютого в Абу-Дабі. Також у США не виключають можливості зустрічі Володимира Зеленського з Путіним.
Позиція Росії щодо Донбасу
Президент України Володимир Зеленський раніше наголошував, що ключовим на переговорах залишається територіальне питання, насамперед щодо Донбасу.
Водночас Путін вимагає виведення українських військ з регіону як умову мирної угоди.
В Інституті вивчення війни зазначають, що реальні територіальні та політичні вимоги Росії значно ширші, ніж ті, які Кремль публічно озвучує. За інформацією медіа, під час переговорів в Абу-Дабі делегації України та США також обговорювали можливе розміщення нейтральних миротворчих сил на окупованій частині Донецької області.