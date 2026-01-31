Москва відкинула підхід США до мирних переговорів: деталі від ISW

Кремль не погодився з оцінкою США про те, що територіальний контроль над Донецькою областю залишається єдиним невирішеним питанням на мирних переговорах між США, Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Інституту вивчення війни (ISW).

Заява Рубіо про "одне центральне питання"

Аналітики нагадують заяву державного секретаря США Марко Рубіо, який зазначив, що Україна та Росія нібито "звузили" мирні переговори до одного ключового питання - ситуації навколо Донецької області.

Водночас помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков не погодився з такою характеристикою переговорного процесу. За його словами, територіальні питання є "найважливішими", однак на порядку денному залишаються й інші, не менш значущі теми.

У ISW зазначають, що саме Ушаков упродовж останніх місяців часто є єдиним кремлівським чиновником, який публічно коментує американо-російські переговори.

Оцінка ISW: Кремль уникає поступок

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що заяви Ушакова свідчать про прагнення Кремля формувати внутрішній інформаційний порядок денний.

Ймовірно, це робиться для виправдання відмови Росії йти на компроміси у межах мирного врегулювання.

Що заявляли раніше в Росії

Раніше Ушаков заявляв про готовність Росії до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Москві - за умови його готовності до переговорів. Російська сторона, за його словами, гарантує безпеку та робочі умови, але наполягає на "орієнтації на результат".