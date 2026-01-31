Посланник Путина в Майами: США и Россия начали очередной раунд переговоров

Посланник Путина Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для нового раунда переговоров с США. Встреча проходит в штате Флорида с участием представителей администрации Трампа, детали пока не раскрываются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и "Интерфакс ".

Дмитриев опубликовал в соцсетях фото пляжа и заката, подтвердив свой приезд. После этого корреспонденты "Интерфакс" сообщили, что он отправился на встречу с американской делегацией.

Встреча началась в 8:00 по местному времени (15:00 по Киеву) во Флориде, где расположена резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Детали переговоров пока не разглашаются .

По данным Reuters, спецпредставитель РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, прибыл в Майами для переговоров с американской делегацией.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, что 23-24 января в Абу-Даби состоялись двухдневные трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией по завершению войны. Первый раунд носил ознакомительный характер, после чего стороны продолжили работу в расширенном формате, разделившись на политическую и военную подгруппы.

Наибольший прогресс зафиксировали в военном блоке. Там обсуждали возможное разведение сил, механизмы контроля за прекращением огня и создание координационного центра.

Стороны договорились подготовить собственные предложения по режиму тишины к следующей встрече. В то же время территориальные вопросы остались нерешенными.

По данным СМИ, Россия настаивает на распределении электроэнергии с оккупированной Запорожской АЭС.

Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби. В США также не исключают возможности встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Мы писали, что Кремль не согласился с оценкой США, что контроль над Донецкой областью является единственным нерешенным вопросом мирных переговоров.