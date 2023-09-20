Посла України викликали до МЗС Польщі через заяву Зеленського

Павел Яблонський

Що цьому передувало

Зеленський заявив, що деякі союзники України у Європі підривають солідарність політичним театром, роблячи із зерна трилер: "Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

Президент зробив таку заяву після того, як попри рішення Єврокомісії про скасування заборони на імпорт української сільськогосподарської продукції, Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень.

Після цього Україна подала позови до Світової організації торгівлі.

При цьому у Польщі пригрозили посилити експортне ембарго, аби українська влада "не загострювала конфлікт".

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