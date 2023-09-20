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Посла Украины вызвали в МИД Польши из-за заявления Зеленского

Фото: посол Украины в Польше Василий Зварыч (facebook.com/ODFoundation)
Автор: Елизавета Драбкина

Посла Украины Василия Зварыча вызвали в польское МИД из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского с критикой Варшавы за введение зернового эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Павел Яблонский 

Что этому предшествовало

Зеленский заявил, что некоторые союзники Украины в Европе подрывают солидарность политическим театром, делая из зерна триллер: "Может показаться, что они играют свою роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера".

Президент сделал такое заявление после того, как, несмотря на решение Еврокомиссии об отмене запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений.

После этого Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

При этом в Польше пригрозили усилить экспортное эмбарго, чтобы украинские власти "не обостряли конфликт".

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