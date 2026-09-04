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Посіви буряку в Україні впали до історичного мінімуму: чи чекати дефіциту цукру

16:42 04.09.2026 Пт
3 хв
Чому аграрії стали менше вирощувати цукрового буряку?
aimg Дмитро Сидоров
Посіви буряку в Україні впали до історичного мінімуму: чи чекати дефіциту цукру Через рекордне зниження посівів буряку дефіциту цукру не прогнозується (Getty Images)
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Цього року аграрії засіяли цукровим буряком найменшу площу полів за історію незалежної України.

Чому так відбулося, який прогноз виробництва цукру та чи загрожує його дефіцит у наступному році – у матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Цієї весни аграрії засіяли рекордно малі площі цукового буряку – 162 тисяч гектарів;

  • Основною причиною є низькі ціни на цукор на світовому ринку;

  • Протягом 2026-2027 маркетингового року дефіциту цукру в Україні не очікується, експорт прогнозується на рівні 300 тисяч тонн;

  • Ціна на цукор у світі може зрости через кліматичне явище "Ель-Ніньйо".

Скорочення посівів буряку

Цієї весни аграрії засіяли цукровим буряком площу на рівні 162 тисяч гектраів – це найнижчий показник на всю історію незалежної України, говорить РБК-Україна голова Національної асоціації цукровиків України Яна Кавушевська.

Головним чином, аграрні підприємства скоротили посіви буряку через те, що другий рік поспіль на світовому ринку тримається низька ціна на цукор і постачальникам доводиться продавати продукцію нижче собівартості.

При цьому, на ринках склалася краща цінова коньюктура на інші культури – соя, кукурудза та соняшник, тому аграрії вирішили відвести частину посівших площ для вирощування саме цих рослин (замість буряка).

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Відповідні рішення аграрні компанії приймали весною цього року, коли експорт морем здійснювався безперешкодно, тому блокада портів Великої Одеси не є причиною історично низьких посівів цукорового буряку, додала співрозмовник.

Прогноз виробництва цукру

Вирощений буряк почали збирати та переробляти з 1 вересня, він буде реалізований у 2026-2027 маркетинговому році (з 1 вересня цього року по 31 серпня 2027 року).

"За нашим прогнозом, у 2026-2027 маркетинговому році галузь виробить 1,2 млн тонн цукру, з яких 900 тисяч тонн буде спожито на внутрішньому ринку і близько 300 тисяч тонн – можна буде експортувати", - говорить голова асоціації.

Вона додає, що на фоні історично низьких посівів буряку, дефіциту цукру наступного року в Україні не очікується.

Результати цього року

У 2025-2026 маркетинговому році виробництво цурку в Україні покривало потребу внутрішнього ринку і принесла майже 300 млн доларів валютної виручки від експорту, написала Кавушевська на своїй Facebook-сторінці.

Обсяг поставок цукру на зовнішні ринку у 2025-2026 маркетинговому році збльшилися у порівнянні із попереднім роком на 11% – до 646 тисяч тонн. Найбільші обсяги цукру було експортовано до Болгарії, Узбекистану та Лівану.

Можливе зростання ціни

Фактором, який може призвести до зростання ціни на цукор на світовому ринку, є кліматичне явище "Ель-Ніньйо" – підвищення температури вод Тихого океану в районі екватора.

Це явище може скоротити врожай цукової тростини в Індії і Тайланді, також можливе зниження обсягів вирощування відповідних культур у ЄС. "Ці обставили додають оптимізму щодо відновлення ціни на цукор", - написала Кавушевська у Facebook.

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Нагадаймо, на фоні ударів росіян по складах торгових мереж, а також ажіотажного попиту, на полицях багатьох магазинів почало невистачати круп, борошна, олії та цукру. Наприклад, мережа АТБ в кінці серпня почала впроваджувати обмеження на продаж яєць та бакалії для одного покупця.

Експерти "Українського клубу аграрного бізнесу" та "Всеукраїнської агарної ради" говорять, що внутрішнього виробництва продуктів в Україні достатньо для забезпечення споживання. Основною проблемою на сьогодні є логістика, тобто доставка продуктів до магазинів. Через логістичні пробеми можливі короткотривалі перебої із постачанням продуктів.

Міністр агарної політики та продовольства Тарас Висоцький 3 вересня повідомив, що українцям варто зробити мінімальний запас продуктів - приблизно на тиждень, що загалом відповідає вимогам воєнного часу. Урядовець не бачить підстав для створення запасів, наприклад, на місяць.

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