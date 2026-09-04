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Літня спека продовжиться восени і взимку? В ООН попередили про небезпечні явища

06:51 04.09.2026 Пт
1 хв
Явище може стати найпотужнішим щонайменше за тисячу років
aimg Катерина Коваль
Літня спека продовжиться восени і взимку? В ООН попередили про небезпечні явища Фото: наслідки Ель-Ніньйо можуть бути актуальними і в 2027 році (Getty Images)
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Кліматичне явище Ель-Ніньйо стрімко посилюється й майже напевно призведе до нових температурних рекордів. За оцінками Всесвітньої метеорологічної організації, воно може стати найпотужнішим щонайменше за останню тисячу років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООН.

"Ель-Ніньйо збільшується просто на наших очах", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, додавши, що планета опинилася в "незвіданих водах", які продовжують нагріватися.

За даними ВМО, температура океану в зоні формування явища вже на 2,6°C перевищує середній показник за 30 років, а до листопада аномалія може сягнути близько 4°C.

Явище ймовірно триватиме до лютого 2027 року, а його наслідки - посухи, повені та екстремальна спека - відчуватимуться ще довго у 2027-му.

Наслідки вже відчутні по всьому світу - від лісових пожеж в Індонезії до послаблення мусонів в Індії. Всесвітня продовольча програма попереджала, що через Ель-Ніньйо близько 50 мільйонів людей можуть опинитися в умовах гострого голоду.

РБК-Україна писало, як хвилі спеки та дефіцит вологи вплинули на врожай і посівну - погодні контрасти й температурні гойдалки позначилися і на достиганні пізніх культур, і на підготовці до сівби озимих.

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