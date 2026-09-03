ЄС шукає нові маршрути для експорту українського зерна Чорним морем
Європейський Союз розглядає можливість використання нових маршрутів для підтримки експорту українського зерна. Водночас посуха та проблеми з логістикою ускладнюють поставки аграрної продукції.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Bloomberg.
ЄС продовжує переговори з Україною та сусідніми країнами щодо забезпечення стабільного експорту українського зерна. Брюссель розглядає різні варіанти маршрутів на тлі скорочення поставок через Чорне море.
Одним із варіантів залишаються так звані шляхи солідарності - логістичні маршрути, які створили для забезпечення експорту та імпорту України. Однак їх використання зараз ускладнюється низьким рівнем води на Дунаї.
Що відбувається з експортом зерна
Як відомо, ситуація з логістикою складається на тлі проблем у Чорному морі. Удари обмежили експорт аграрної продукції з України та РФ.
Одночасно посуха вже призводить до скорочення сільськогосподарського виробництва в країнах ЄС. Це створює додатковий тиск на світовий ринок продовольства.
Ціни на пшеницю та кукурудзу піднялися до багаторічних максимумів. На ринок впливають одразу кілька факторів — екстремальна спека, геополітична ситуація та слабші врожаї.
ЄС готує підтримку для фермерів
Паралельно Єврокомісія працює над заходами, які мають допомогти фермерам впоратися з наслідками посухи та сильної спеки.
Європейські чиновники обговорюють можливість застосування форс-мажору для окремих фермерів, послаблення деяких вимог для отримання фінансування та збільшення допомоги в межах екстрених заходів щодо добрив.
Також може йтися про дострокову виплату коштів за Спільною аграрною політикою ЄС.
За словами єврокомісара з питань сільського господарства Крістофа Гансена, скорочення виробництва в Євросоюзі зрештою може призвести до дефіциту аграрної продукції в інших частинах світу.
ЄС при цьому продовжує шукати рішення для підтримки українського експорту, який залишається важливою складовою глобального продовольчого ринку.
Нагадаємо, ціни на пшеницю у світі підскочили до найвищого рівня за останні три роки через загрозу нової ескалації війни в Україні. Повторні ризики для заблокованих чорноморських портів знову змушують ринок готуватися до дефіциту.
Ще повіомлялось, що російські атаки на українські порти та блокування морського експорту створюють серйозні ризики не лише для поточних поставок зерна, а й для посівної кампанії 2027 року.