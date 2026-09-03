Українцям варто запастися продуктами на тиждень, - Висоцький
Росія цинічно нищить продовольчі склади в Україні, проте критичного дефіциту товарів немає. Тож запасатися харчами потрібно лише на мінімальний термін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького на брифінгу, передає "Суспільне".
Який запас продуктів доречний
За словами Висоцького, в умовах повномасштабної війни проти РФ можуть будь-які форс-мажори. Саме тому тому українцям потрібно мати мінімальний тижневий запас продуктів, який не претендує на універсальність.
"Це означає, що в кожної сім'ї він може бути різний. Думаю, що також жодна родина не живе по принципу мати продукти лише на один день і щодня ходить їх купувати", - каже він.
Висоцький також зауважив, що передумов для того, щоб запасатися продуктами на місяць, немає.
Міністр каже, що довгострокові закупівлі можна робити наперед через збої у постачанні зі складів до магазинів. Проте рано чи пізно товари все одно з'являються на полицях супермаркетів.
Він уточнив, що втрати українського бізнесу від атак РФ 5 серпня на продовольчі склади оцінюються у десятки мільярдів гривень.
Раніше РБК-Україна писало, що Висоцький заявив: дефіцит соціально-значимих продуктів в Україні не фіксується. За його словами, обсяги виробництва основних категорій перевищують внутрішнє споживання.
Також повідомлялося, що через знищення ударами РФ великих розподільчих центрів український ритейл змушений переходити на модель дрібних складів.
Крім того, на Харківщині немає проблем із постачанням продуктів після низки російських ударів по складах і логістичних хабах в Україні. Полиці спорожніли тимчасово, ситуація під контролем.