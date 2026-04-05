Посилки для військових від 1 гривні: як отримати знижку онлайн, щоб зекономити

До програми підтримки військових "Плюси" в додатку "Армія+" долучилась "Укрпошта". Заощадити на посилках можна завдяки спеціальним штрихкодам.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України (МОУ).
Українцям розповіли, що АТ "Укрпошта" долучилася до програми підтримки військових "Плюси" у застосунку "Армія+".
Зазначається при цьому, що доставка - найпопулярніший запит від військових (за даними програми).
"Понад 800 тисяч захисників цікавилися пропозиціями у цій категорії", - уточнили в МОУ.
У межах пропозиції від "Укрпошти", військовим щомісяця доступні дев'ять штрихкодів - по три відправлення чи отримання на кожну категорію:
"Завдяки цим пропозиціям військові та їхні родини зможуть суттєво заощаджувати на доставці посилок", - констатували в МОУ.
Щоб скористатися пропозицією, потрібно:
"А ще знижками та пропозиціями партнерів програми можна ділитися з рідними", - додали в МОУ.
В цілому програма "Плюси" об'єднує бізнеси, щоб допомагати військовим та їхнім родинам отримувати потрібні послуги (знижки) та закривати щоденні запити - від пального та їжі до спорядження, транспорту чи доставки.
"Завдяки програмі військові змогли зекономити 1 млрд гривень", - поділились у МОУ.
Наразі у програмі "Плюси" доступні 23 партнери у восьми категоріях:
"Застосунок "Армія+" та сервіс "Плюси" розробив та підтримує Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ", - підсумували в МОУ.
