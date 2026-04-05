Посилки для військових від 1 гривні: як отримати знижку онлайн, щоб зекономити

07:30 05.04.2026 Нд
3 хв
Відправити додому зимову форму чи отримати смаколики від рідних можна дешевше
aimg Ірина Костенко
Знижки на посилки військові можуть отримати онлайн (фото ілюстративне: Ukrinform / NurPhoto / Getty Images)

До програми підтримки військових "Плюси" в додатку "Армія+" долучилась "Укрпошта". Заощадити на посилках можна завдяки спеціальним штрихкодам.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України (МОУ).

Читайте також: Бути поруч критично важливо? Як військовому отримати "сімейну" відпустку й на скільки днів

Який запит від військових - найпопулярніший

Українцям розповіли, що АТ "Укрпошта" долучилася до програми підтримки військових "Плюси" у застосунку "Армія+".

Зазначається при цьому, що доставка - найпопулярніший запит від військових (за даними програми).

"Понад 800 тисяч захисників цікавилися пропозиціями у цій категорії", - уточнили в МОУ.

Які поштові знижки доступні військовим

У межах пропозиції від "Укрпошти", військовим щомісяця доступні дев'ять штрихкодів - по три відправлення чи отримання на кожну категорію:

  • посилки до 30 кг у прифронтові області за 1 або 6 гривень із тарифом "Пріоритетний" (вартість залежить від способу оформлення - через застосунок чи оператора у відділенні);
  • доставка за тарифом "Пріоритетний" по Україні - зі знижкою 25%;
  • міжнародні відправлення - зі знижкою 25%.

"Завдяки цим пропозиціям військові та їхні родини зможуть суттєво заощаджувати на доставці посилок", - констатували в МОУ.

"Укрпошта" долучилася до програми "Плюси" (інфографіка: mod.gov.ua)

Як саме можна скористатися знижкою

Щоб скористатися пропозицією, потрібно:

  • згенерувати штрихкод у застосунку "Армія+" - у сервісі "Плюси";
  • показати його у відділенні "Укрпошти".

"А ще знижками та пропозиціями партнерів програми можна ділитися з рідними", - додали в МОУ.

Чим ще корисні "Плюси" для військових

В цілому програма "Плюси" об'єднує бізнеси, щоб допомагати військовим та їхнім родинам отримувати потрібні послуги (знижки) та закривати щоденні запити - від пального та їжі до спорядження, транспорту чи доставки.

"Завдяки програмі військові змогли зекономити 1 млрд гривень", - поділились у МОУ.

Наразі у програмі "Плюси" доступні 23 партнери у восьми категоріях:

  • транспорт - "Укрзалізниця";
  • АЗК - UKRNAFTA, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel;
  • спорядження - Ukrarmor, "Балістика", Utactic, BGN Armo, DEFENCE UKRAINE;
  • розвиток - "Наш Формат", LifesaverSIM;
  • відпочинок - Multiplex, Lviv Croissants;
  • здоров'я - "Дарниця";
  • купівля - ROZETKA, "Комп'ютерний Всесвіт", IDEALIST COFFEE & CO, "Будинок Іграшок", "Сільпо";
  • доставка - "Нова пошта", "Укрпошта".

"Застосунок "Армія+" та сервіс "Плюси" розробив та підтримує Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ", - підсумували в МОУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про грошовий "бонус" військовим за перший контракт у ЗСУ у 2026 році.

Крім того, ми пояснювали, чи можна надсилати паски поштою - як українцям поділитись великодньою випічкою з рідними.

Читайте також про графік роботи "Нової пошти" на Великдень й чи буде вихідний.

