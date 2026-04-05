Посилки для військових від 1 гривні: як отримати знижку онлайн, щоб зекономити

Який запит від військових - найпопулярніший

Українцям розповіли, що АТ "Укрпошта" долучилася до програми підтримки військових "Плюси" у застосунку "Армія+".

Зазначається при цьому, що доставка - найпопулярніший запит від військових (за даними програми).

"Понад 800 тисяч захисників цікавилися пропозиціями у цій категорії", - уточнили в МОУ.

Які поштові знижки доступні військовим

У межах пропозиції від "Укрпошти", військовим щомісяця доступні дев'ять штрихкодів - по три відправлення чи отримання на кожну категорію:

посилки до 30 кг у прифронтові області за 1 або 6 гривень із тарифом "Пріоритетний" (вартість залежить від способу оформлення - через застосунок чи оператора у відділенні);

за 1 або 6 гривень із тарифом "Пріоритетний" (вартість залежить від способу оформлення - через застосунок чи оператора у відділенні); доставка за тарифом "Пріоритетний" по Україні - зі знижкою 25%;

по Україні - зі знижкою 25%; міжнародні відправлення - зі знижкою 25%.

"Завдяки цим пропозиціям військові та їхні родини зможуть суттєво заощаджувати на доставці посилок", - констатували в МОУ.

"Укрпошта" долучилася до програми "Плюси" (інфографіка: mod.gov.ua)

Як саме можна скористатися знижкою

Щоб скористатися пропозицією, потрібно:

згенерувати штрихкод у застосунку "Армія+" - у сервісі "Плюси";

показати його у відділенні "Укрпошти".

"А ще знижками та пропозиціями партнерів програми можна ділитися з рідними", - додали в МОУ.

Чим ще корисні "Плюси" для військових

В цілому програма "Плюси" об'єднує бізнеси, щоб допомагати військовим та їхнім родинам отримувати потрібні послуги (знижки) та закривати щоденні запити - від пального та їжі до спорядження, транспорту чи доставки.

"Завдяки програмі військові змогли зекономити 1 млрд гривень", - поділились у МОУ.

Наразі у програмі "Плюси" доступні 23 партнери у восьми категоріях:

транспорт - "Укрзалізниця";

- "Укрзалізниця"; АЗК - UKRNAFTA, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel;

- UKRNAFTA, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel; спорядження - Ukrarmor, "Балістика", Utactic, BGN Armo, DEFENCE UKRAINE;

- Ukrarmor, "Балістика", Utactic, BGN Armo, DEFENCE UKRAINE; розвиток - "Наш Формат", LifesaverSIM;

- "Наш Формат", LifesaverSIM; відпочинок - Multiplex, Lviv Croissants;

- Multiplex, Lviv Croissants; здоров'я - "Дарниця";

- "Дарниця"; купівля - ROZETKA, "Комп'ютерний Всесвіт", IDEALIST COFFEE & CO, "Будинок Іграшок", "Сільпо";

- ROZETKA, "Комп'ютерний Всесвіт", IDEALIST COFFEE & CO, "Будинок Іграшок", "Сільпо"; доставка - "Нова пошта", "Укрпошта".

"Застосунок "Армія+" та сервіс "Плюси" розробив та підтримує Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ", - підсумували в МОУ.