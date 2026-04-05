RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Посылки для военных от 1 гривны: как получить скидку онлайн, чтобы сэкономить

07:30 05.04.2026 Вс
3 мин
Отправить домой зимнюю форму или получить вкусности от родных можно дешевле
aimg Ирина Костенко
Скидки на посылки военные могут получить онлайн (фото иллюстративное: Ukrinform / NurPhoto / Getty Images)

К программе поддержки военных "Плюсы" в приложении "Армия+" присоединилась "Укрпочта". Сэкономить на посылках можно благодаря специальным штрихкодам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины (МОУ).

Какой запрос от военных - самый популярный

Украинцам рассказали, что АО "Укрпочта" присоединилась к программе поддержки военных "Плюсы" в приложении "Армия+".

Отмечается при этом, что доставка - самый популярный запрос от военных (по данным программы).

"Более 800 тысяч защитников интересовались предложениями в этой категории", - уточнили в МОУ.

Какие почтовые скидки доступны военным

В рамках предложения от "Укрпочты", военным ежемесячно доступны девять штрихкодов - по три отправления или получения на каждую категорию:

  • посылки до 30 кг в прифронтовые области за 1 или 6 гривен с тарифом "Приоритетный" (стоимость зависит от способа оформления - через приложение или оператора в отделении);
  • доставка по тарифу "Приоритетный" по Украине - со скидкой 25%;
  • международные отправления - со скидкой 25%.

"Благодаря этим предложениям военные и их семьи смогут существенно экономить на доставке посылок", - констатировали в МОУ.

"Укрпочта" присоединилась к программе "Плюсы" (инфографика: mod.gov.ua)

Как именно можно воспользоваться скидкой

Чтобы воспользоваться предложением, нужно:

  • сгенерировать штрихкод в приложении "Армия+" - в сервисе "Плюсы";
  • показать его в отделении "Укрпочты".

"А еще скидками и предложениями партнеров программы можно делиться с родными", - добавили в МОУ.

Чем еще полезны "Плюсы" для военных

В целом программа "Плюсы" объединяет бизнесы, чтобы помогать военным и их семьям получать нужные услуги (скидки) и закрывать ежедневные запросы - от топлива и еды до снаряжения, транспорта или доставки.

"Благодаря программе военные смогли сэкономить 1 млрд гривен", - поделились в МОУ.

Сейчас в программе "Плюсы" доступны 23 партнера в восьми категориях:

  • транспорт - "Укрзалізниця";
  • АЗК - UKRNAFTA, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel;
  • снаряжение - Ukrarmor, "Балістика", Utactic, BGN Armo, DEFENCE UKRAINE;
  • развитие - "Наш Формат", LifesaverSIM;
  • отдых - Multiplex, Lviv Croissants;
  • здоровье - "Дарниця";
  • покупка - ROZETKA, "Комп'ютерний Всесвіт", IDEALIST COFFEE & CO, "Будинок Іграшок", "Сільпо";
  • доставка - "Новая почта", "Укрпочта".

"Приложение "Армия+" и сервис "Плюсы" разработал и поддерживает Центр масштабирования технологических решений ВСУ", - подытожили в МОУ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украиныпосилкислужба в арміїпослугиУкрпочтаСоветыВоенныйПриложениеПриложение