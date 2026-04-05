Посылки для военных от 1 гривны: как получить скидку онлайн, чтобы сэкономить

Какой запрос от военных - самый популярный

Украинцам рассказали, что АО "Укрпочта" присоединилась к программе поддержки военных "Плюсы" в приложении "Армия+".

Отмечается при этом, что доставка - самый популярный запрос от военных (по данным программы).

"Более 800 тысяч защитников интересовались предложениями в этой категории", - уточнили в МОУ.

Какие почтовые скидки доступны военным

В рамках предложения от "Укрпочты", военным ежемесячно доступны девять штрихкодов - по три отправления или получения на каждую категорию:

посылки до 30 кг в прифронтовые области за 1 или 6 гривен с тарифом "Приоритетный" (стоимость зависит от способа оформления - через приложение или оператора в отделении);

за 1 или 6 гривен с тарифом "Приоритетный" (стоимость зависит от способа оформления - через приложение или оператора в отделении); доставка по тарифу "Приоритетный" по Украине - со скидкой 25%;

по Украине - со скидкой 25%; международные отправления - со скидкой 25%.

"Благодаря этим предложениям военные и их семьи смогут существенно экономить на доставке посылок", - констатировали в МОУ.

"Укрпочта" присоединилась к программе "Плюсы" (инфографика: mod.gov.ua)

Как именно можно воспользоваться скидкой

Чтобы воспользоваться предложением, нужно:

сгенерировать штрихкод в приложении "Армия+" - в сервисе "Плюсы";

показать его в отделении "Укрпочты".

"А еще скидками и предложениями партнеров программы можно делиться с родными", - добавили в МОУ.

Чем еще полезны "Плюсы" для военных

В целом программа "Плюсы" объединяет бизнесы, чтобы помогать военным и их семьям получать нужные услуги (скидки) и закрывать ежедневные запросы - от топлива и еды до снаряжения, транспорта или доставки.

"Благодаря программе военные смогли сэкономить 1 млрд гривен", - поделились в МОУ.

Сейчас в программе "Плюсы" доступны 23 партнера в восьми категориях:

транспорт - "Укрзалізниця";

- "Укрзалізниця"; АЗК - UKRNAFTA, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel;

- UKRNAFTA, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel; снаряжение - Ukrarmor, "Балістика", Utactic, BGN Armo, DEFENCE UKRAINE;

- Ukrarmor, "Балістика", Utactic, BGN Armo, DEFENCE UKRAINE; развитие - "Наш Формат", LifesaverSIM;

- "Наш Формат", LifesaverSIM; отдых - Multiplex, Lviv Croissants;

- Multiplex, Lviv Croissants; здоровье - "Дарниця";

- "Дарниця"; покупка - ROZETKA, "Комп'ютерний Всесвіт", IDEALIST COFFEE & CO, "Будинок Іграшок", "Сільпо";

- ROZETKA, "Комп'ютерний Всесвіт", IDEALIST COFFEE & CO, "Будинок Іграшок", "Сільпо"; доставка - "Новая почта", "Укрпочта".

"Приложение "Армия+" и сервис "Плюсы" разработал и поддерживает Центр масштабирования технологических решений ВСУ", - подытожили в МОУ.