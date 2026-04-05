Посылки для военных от 1 гривны: как получить скидку онлайн, чтобы сэкономить

К программе поддержки военных "Плюсы" в приложении "Армия+" присоединилась "Укрпочта". Сэкономить на посылках можно благодаря специальным штрихкодам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины (МОУ).
Украинцам рассказали, что АО "Укрпочта" присоединилась к программе поддержки военных "Плюсы" в приложении "Армия+".
Отмечается при этом, что доставка - самый популярный запрос от военных (по данным программы).
"Более 800 тысяч защитников интересовались предложениями в этой категории", - уточнили в МОУ.
В рамках предложения от "Укрпочты", военным ежемесячно доступны девять штрихкодов - по три отправления или получения на каждую категорию:
"Благодаря этим предложениям военные и их семьи смогут существенно экономить на доставке посылок", - констатировали в МОУ.
Чтобы воспользоваться предложением, нужно:
"А еще скидками и предложениями партнеров программы можно делиться с родными", - добавили в МОУ.
В целом программа "Плюсы" объединяет бизнесы, чтобы помогать военным и их семьям получать нужные услуги (скидки) и закрывать ежедневные запросы - от топлива и еды до снаряжения, транспорта или доставки.
"Благодаря программе военные смогли сэкономить 1 млрд гривен", - поделились в МОУ.
Сейчас в программе "Плюсы" доступны 23 партнера в восьми категориях:
"Приложение "Армия+" и сервис "Плюсы" разработал и поддерживает Центр масштабирования технологических решений ВСУ", - подытожили в МОУ.
