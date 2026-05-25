Обстріл Києва

Посилки під завалами. Росіяни скинули КАБ на відділення "Нової пошти" в Краматорську

10:47 25.05.2026 Пн
2 хв
У компанії розповіли, чи отримають клієнти свої посилки
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки обстрілу Краматорська (t.me/novapostcorp)

Росія у Краматорську атакувала відділення "Нової пошти".

Як пише РБК-Україна, про це повідомила компанія "Нова пошта" у Telegram.

Інцидент стався близько п'ятої ранку. Внаслідок влучання КАБ пошкодження отримала будівля, де розташоване 11-те відділення "Нової пошти" у Краматорську.

Виникла пожежа. На щастя, співробітники не постраждали.

"На місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків руйнувань триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків пожежі", - йдеться у повідомленні.

Фото: у "Новій пошті" показали наслідки обстрілу відділення (t.me/novapostcorp)

За попередньою інформацією, під завалами зараз перебувають близько 20% посилок, що були у відділенні. Компанія уже перебудувала маршрути, щоб клієнти отримали свої поилки.

"Ми обов'язково компенсуємо клієнтам втрату відправлень, які постраждали від пожежі. Найближчим часом ми зв’яжемося з кожним та повідомимо деталі відшкодування", - сказали у "Новій пошті".

Нагадаємо, нещодавно хакери атакували сервіси "Нової пошти". Через масовану DDoS-атаку в роботі сервісів компанії виникали тимчасові затримки.

Укрпошта теж опинилася під прицілом російських терористів. Під час останнього обстрілу Києва постаждала будівля історичного головпоштамту на Майдані. Пошкоджень зазнав фасад, вікна та двері.

