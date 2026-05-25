Посилки під завалами. Росіяни скинули КАБ на відділення "Нової пошти" в Краматорську

Росія у Краматорську атакувала відділення "Нової пошти".
Як пише РБК-Україна, про це повідомила компанія "Нова пошта" у Telegram.
Інцидент стався близько п'ятої ранку. Внаслідок влучання КАБ пошкодження отримала будівля, де розташоване 11-те відділення "Нової пошти" у Краматорську.
Виникла пожежа. На щастя, співробітники не постраждали.
"На місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків руйнувань триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків пожежі", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, під завалами зараз перебувають близько 20% посилок, що були у відділенні. Компанія уже перебудувала маршрути, щоб клієнти отримали свої поилки.
"Ми обов'язково компенсуємо клієнтам втрату відправлень, які постраждали від пожежі. Найближчим часом ми зв’яжемося з кожним та повідомимо деталі відшкодування", - сказали у "Новій пошті".
Нагадаємо, нещодавно хакери атакували сервіси "Нової пошти". Через масовану DDoS-атаку в роботі сервісів компанії виникали тимчасові затримки.
Укрпошта теж опинилася під прицілом російських терористів. Під час останнього обстрілу Києва постаждала будівля історичного головпоштамту на Майдані. Пошкоджень зазнав фасад, вікна та двері.