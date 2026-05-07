Хакери атакували сервіси "Нової пошти": у компанії зробили заяву

Системи "Нової пошти" опинилися під прицілом хакерів. Через масовану DDoS-атаку в роботі сервісів компанії можуть виникати тимчасові затримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram -канал "Нової пошти".

Фахівці зазначили, що ситуація перебуває під повним контролем, а ІТ-команда вже розпочала заходи з протидії атаці .

Резонансні кібератаки

Нагадаємо, останнім часом активність хакерів, що працюють на інтереси агресивних держав, значно зросла.

Зокрема, у березні 2026 року влада США була змушена оголосити нагороду в кілька мільйонів доларів за інформацію про іранських зловмисників. Це сталося після того, як хакери змогли зламати особисту пошту директора ФБР Каша Пателя та оприлюднити його дані.

Окрім шпигунства, спецслужби РФ почали застосовувати більш небезпечну стратегію. Як розкрили у Швеції, Росія змінила тактику кібератак, намагаючись завдати вже не просто цифрової, а реальної фізичної шкоди європейській інфраструктурі.

Масштабні витоки інформації фіксують і в інших країнах Європи. У квітні 2026 року стало відомо, що в Німеччині хакери зламали Signal сотень топ-посадовців, серед яких були міністри та керівництво Бундестагу. Шпигуни отримали доступ навіть до секретних чатів через складну фішингову атаку.