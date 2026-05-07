ua en ru
Чт, 07 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Хакери атакували сервіси "Нової пошти": у компанії зробили заяву

19:02 07.05.2026 Чт
2 хв
Що відомо про хакерську атаку на цей момент?
aimg Сергій Козачук
Хакери атакували сервіси "Нової пошти": у компанії зробили заяву Фото: хакери атакували сервіси "Нової пошти" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Системи "Нової пошти" опинилися під прицілом хакерів. Через масовану DDoS-атаку в роботі сервісів компанії можуть виникати тимчасові затримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал "Нової пошти".

Читайте також: В Німеччині хакери зламали Signal сотень посадовців та отримали доступ до секретних чатів, - ЗМІ

Що відомо про атаку

У компанії підтвердили, що зафіксували втручання в роботу систем.

Користувачів попередили про ймовірні складнощі при використанні цифрових сервісів та відділень.

Фахівці зазначили, що ситуація перебуває під повним контролем, а ІТ-команда вже розпочала заходи з протидії атаці.

Як працює пошта зараз

Для забезпечення стабільності послуг фахівці компанії запустили резервні схеми роботи.

Представники "Нової пошти" подякували клієнтам за розуміння та запевнили, що успішно відбивають кіберзагрозу.

Резонансні кібератаки

Нагадаємо, останнім часом активність хакерів, що працюють на інтереси агресивних держав, значно зросла.

Зокрема, у березні 2026 року влада США була змушена оголосити нагороду в кілька мільйонів доларів за інформацію про іранських зловмисників. Це сталося після того, як хакери змогли зламати особисту пошту директора ФБР Каша Пателя та оприлюднити його дані.

Окрім шпигунства, спецслужби РФ почали застосовувати більш небезпечну стратегію. Як розкрили у Швеції, Росія змінила тактику кібератак, намагаючись завдати вже не просто цифрової, а реальної фізичної шкоди європейській інфраструктурі.

Масштабні витоки інформації фіксують і в інших країнах Європи. У квітні 2026 року стало відомо, що в Німеччині хакери зламали Signal сотень топ-посадовців, серед яких були міністри та керівництво Бундестагу. Шпигуни отримали доступ навіть до секретних чатів через складну фішингову атаку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новая почта Україна Кібератака
Новини
Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту