Посылки под завалами. Россияне сбросили КАБ на отделение "Новой почты" в Краматорске

Инцидент произошел около пяти утра. В результате попадания КАБ повреждения получило здание, где расположено 11-е отделение "Новой почты" в Краматорске.

Возник пожар. К счастью, сотрудники не пострадали.



"На месте попадания работают ГСЧС и полиция. Оценка последствий разрушений продолжается. Подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий пожара", - говорится в сообщении.

Фото: в "Новой почте" показали последствия обстрела отделения (t.me/novapostcorp)

По предварительной информации, под завалами сейчас находятся около 20% посылок, которые были в отделении. Компания уже перестроила маршруты, чтобы клиенты получили свои посылки.

"Мы обязательно компенсируем клиентам потерю отправлений, пострадавших от пожара. В ближайшее время мы свяжемся с каждым и сообщим детали возмещения", - сказали в "Новой почте".