Посилка прийшла пошкодженою: головна помилка, через яку вам не повернуть гроші

Іноді посилки затримуються, губляться або приходять пошкодженими. У таких випадках споживачі мають право вимагати належного обслуговування та захисту своїх інтересів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держпродспоживслужбу.
Головне:
У Держпродспоживслужбі нагадують, що кожен споживач має право отримати повну інформацію про поштові послуги.
Зокрема, у відділенні повинні бути доступні відомості про:
На вимогу клієнта оператор зобов'язаний надати цю інформацію.
Після відправлення посилки варто залишити у себе всі документи, що можуть знадобитися у разі виникнення проблем.
Йдеться про:
Саме вони можуть стати доказами під час подання претензії.
Якщо під час отримання видно, що упаковка має пошкодження, у службі радять не поспішати забирати відправлення.
Необхідно:
Такі матеріали допоможуть підтвердити факт пошкодження, якщо виникне потреба звернутися за компенсацією.
Якщо відправляються цінні речі або документи, Держпродспоживслужба рекомендує скористатися послугою оголошеної цінності. У разі втрати чи пошкодження такого відправлення це дає більше можливостей для отримання компенсації.
Для особливо цінних речей також варто оформити опис вкладення, який підтверджує, що саме знаходилося всередині посилки.
У разі затримки доставки споживачам радять:
У Держпродспоживслужбі наголошують, що оператор поштового зв'язку зобов'язаний розглянути звернення клієнта та надати відповідь у встановленому порядку.
Також у відомстві нагадали, що поштові оператори несуть відповідальність за збереження відправлень і якість наданих послуг, а знання своїх прав допомагає споживачам ефективніше захищати власні інтереси.
Раніше РБК-Україна розповідало, що "Нова пошта" запустила пілотний проєкт нічної доставки посилок до поштоматів у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Полтаві. У компанії повідомили, що відправлення доставляють із 22:00 до 07:00, а після тестування сервіс планують розширити на всі міста-мільйонники та обласні центри.
Також ми писали, що "Укрпошта" розширює мережу поштоматів для швидкого отримання посилок. Нові комірки швидкої видачі запрацювали в Одеській області, Вінниці, Хмельницькому та Миколаєві, а найближчим часом їх почнуть встановлювати також у Львові та Івано-Франківську.