Посылка пришла поврежденной: главная ошибка, из-за которой вам не вернут деньги

Иногда посылки задерживаются, теряются или приходят поврежденными. В таких случаях потребители имеют право требовать надлежащего обслуживания и защиты своих интересов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу .
Главное:
В Госпродпотребслужбе напоминают, что каждый потребитель имеет право получить полную информацию о почтовых услугах.
В частности, в отделении должны быть доступны сведения о:
По требованию клиента оператор обязан предоставить эту информацию.
После отправки посылки следует оставить у себя все документы, которые могут потребоваться при возникновении проблем.
Речь идет о:
Именно они могут стать доказательствами при подаче претензии.
Если при получении видно, что упаковка имеет повреждение, в службе советуют не спешить забирать отправление.
Необходимо:
Такие материалы помогут подтвердить факт повреждения, если потребуется обратиться за компенсацией.
Если отправляются ценные вещи или документы, Госпродпотребслужба рекомендует воспользоваться услугой объявленной ценности. В случае потери или повреждения такой отправки это дает больше возможностей для получения компенсации.
Для особо ценных вещей также следует оформить описание вложения, подтверждающее, что именно находилось внутри посылки.
При задержке доставки потребителям советуют:
В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что оператор почтовой связи обязан рассмотреть обращение клиента и предоставить ответ в установленном порядке.
Также в ведомстве напомнили, что почтовые операторы несут ответственность за сохранение отправлений и качество предоставляемых услуг, а знание своих прав помогает потребителям более эффективно защищать собственные интересы.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Новая почта" запустила пилотный проект ночной доставки посылок к почтаматам в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Полтаве. В компании сообщили, что отправку доставляют с 22:00 до 07:00, а после тестирования сервис планируют расширить на все города-миллионники и областные центры.
Также мы писали, что "Укрпочта" расширяет сеть почтоматов для быстрого получения посылок. Новые ячейки скорой выдачи заработали в Одесской области, Виннице, Хмельницком и Николаеве, а в ближайшее время начнут устанавливать их также во Львове и Ивано-Франковске.