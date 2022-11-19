Посилити союзника. Підсумки першого візиту Сунака до України

Сьогодні, 19 листопада 2022 року, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак відвідав Україну. Він анонсував військову та гуманітарну допомогу, а також прогулявся столицею.

Неоголошений візит

Незважаючи на те, що візит Сунака анонсувався майже одразу після обрання главою британського уряду, конкретна дата не розкривалася. Про приїзд високого гостя стало відомо з повідомлення в акаунті президента Володимира Зеленського після двосторонньої зустрічі.

"З перших днів війни Україна та Великобританія були сильними союзниками. У ході зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші та досягнемо бажаних результатів", - підписав він опубліковане відео.

Цікаво, що Ріші Сунак обіцяв відвідати саме Україну в рамках першого закордонного візиту на посаді прем'єра. Однак до поїздки до Києва він встиг щонайменше взяти участь у саміті "Великої двадцятки" на Балі.

Нова допомога від Британії

На зустрічі з українським лідером Сунак оголосив про великий пакет військової допомоги в галузі протиповітряної оборони, щоб захистити українців та критичну інфраструктуру від шквалу російських ударів.

До анонсованого пакету на 50 млн фунтів стерлінгів (майже 60 млн доларів) увійдуть:

125 зенітних установок

радари та засоби боротьби з іранськими дронами-камікадзе

Окремо британський прем'єр зазначив, що до України будуть направлені досвідчені армійські медики та інженери для навчання збройних сил.

"Я пишаюся тим, як Великобританія з самого початку підтримувала Україну. І приїхав, щоб сказати, що Великобританія та наші союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, оскільки вона бореться за припинення цієї варварської війни та встановлення справедливого миру", - наголосив Сунак.

Інші види допомоги

Ріші Сунак пообіцяв, що Лондон посилить гуманітарну підтримку України напередодні зимових холодів. У зв'язку з тим, що вона може зіткнутися з безпрецедентними відключеннями світла, перебоями в роботі шкіл, лікарень та руйнуваннями будинків буде виділено 12 млн фунтів стерлінгів (понад 14 млн доларів) для Всесвітньої продовольчої програми, а також 4 млн фунтів стерлінгів (майже 5 млн доларів) - Міжнародній організації з міграції.

Ці кошти підуть на закупівлю генераторів, відновлення житла, ремонт систем водопостачання та розгортання мобільних медичних пунктів .

Великобританія відправить бійцям Збройних сил України десятки тисяч зимових комплектів, які захистять від екстремальних холодів.

Крім того, Великобританія визначила перші вісім будівельних проектів у рамках підтримки UK Export Finance. Це допоможе відновити критично важливу інфраструктуру та закласти основи для відновлення економіки України. Проекти включають шість мостів і два житлові будинки, у тому числі житловий комплекс у Бучі на 2250 жителів.

За словами Сунака, наступна міжнародна конференція донорів України може пройти у Британії.

"Для нас буде велика честь прийняти конференцію щодо відновлення України наступного року. Давайте сподіватися, що ми зможемо завершити цю варварську війну та забезпечити справедливий мир", - зазначив він.

Заяви Зеленського

За підсумками зустрічі на спільному брифінгу, кілька заяв зробив і президент Володимир Зеленський.

По-перше, він подякував британському прем'єру за послідовну підтримку України в нинішній війні. А також запропонував підтримати формулу миру, яка була озвучена під час онлайн-включення на саміті G20.

По-друге, запропонував Британії визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. За його словами, це особливо важливо зараз, коли Кремль знову здійснює акти геноциду проти українців.

"Але цю тему треба обробити докладно, і ми віримо, що справедливість буде забезпечена", - наголосив Зеленський.

По-третє, він наголосив на ролі Британії у санкційній політиці щодо Росії та висловив сподівання, що майбутнє обмеження цін на російські енергоресурси матиме максимальний ефект і Москва відчує болісні втрати .

Прогулянка Києвом

У програмі візиту було місце й для прогулянки Києвом. Зеленський та Сунак вшанували пам'ять українських героїв та оглянули виставку знищеної російської військової техніки. Зазначимо, влітку 2022 розбиту техніку противника показували тодішньому прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону.

Короткий підсумок візиту британського прем'єра Зеленський підбив у вечірньому зверненні.

"Дуже змістовний візит. Усі ключові питання наших відносин встигли обговорити. Будуть нові результати для обох наших країн - це вже точно. Дякую Ріші за готовність разом з нами ще міцніше захищати нашу свободу. Є й деякі дуже потрібні рішення, домовилися про них сьогодні" , - зазначив президент.