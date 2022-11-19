Посилити союзника. Підсумки першого візиту Сунака до України
Сьогодні, 19 листопада 2022 року, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак відвідав Україну. Він анонсував військову та гуманітарну допомогу, а також прогулявся столицею.
РБК-Україна підбиває підсумки першого візиту нового британського прем'єра до Києва.
Неоголошений візит
Незважаючи на те, що візит Сунака анонсувався майже одразу після обрання главою британського уряду, конкретна дата не розкривалася. Про приїзд високого гостя стало відомо з повідомлення в акаунті президента Володимира Зеленського після двосторонньої зустрічі.
"З перших днів війни Україна та Великобританія були сильними союзниками. У ході зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші та досягнемо бажаних результатів", - підписав він опубліковане відео.
Цікаво, що Ріші Сунак обіцяв відвідати саме Україну в рамках першого закордонного візиту на посаді прем'єра. Однак до поїздки до Києва він встиг щонайменше взяти участь у саміті "Великої двадцятки" на Балі.
Нова допомога від Британії
На зустрічі з українським лідером Сунак оголосив про великий пакет військової допомоги в галузі протиповітряної оборони, щоб захистити українців та критичну інфраструктуру від шквалу російських ударів.
До анонсованого пакету на 50 млн фунтів стерлінгів (майже 60 млн доларів) увійдуть:
- 125 зенітних установок
- радари та засоби боротьби з іранськими дронами-камікадзе
Окремо британський прем'єр зазначив, що до України будуть направлені досвідчені армійські медики та інженери для навчання збройних сил.
"Я пишаюся тим, як Великобританія з самого початку підтримувала Україну. І приїхав, щоб сказати, що Великобританія та наші союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, оскільки вона бореться за припинення цієї варварської війни та встановлення справедливого миру", - наголосив Сунак.
Інші види допомоги
Ріші Сунак пообіцяв, що Лондон посилить гуманітарну підтримку України напередодні зимових холодів. У зв'язку з тим, що вона може зіткнутися з безпрецедентними відключеннями світла, перебоями в роботі шкіл, лікарень та руйнуваннями будинків буде виділено 12 млн фунтів стерлінгів (понад 14 млн доларів) для Всесвітньої продовольчої програми, а також 4 млн фунтів стерлінгів (майже 5 млн доларів) - Міжнародній організації з міграції.
Ці кошти підуть на закупівлю генераторів, відновлення житла, ремонт систем водопостачання та розгортання мобільних медичних пунктів .
Великобританія відправить бійцям Збройних сил України десятки тисяч зимових комплектів, які захистять від екстремальних холодів.
Крім того, Великобританія визначила перші вісім будівельних проектів у рамках підтримки UK Export Finance. Це допоможе відновити критично важливу інфраструктуру та закласти основи для відновлення економіки України. Проекти включають шість мостів і два житлові будинки, у тому числі житловий комплекс у Бучі на 2250 жителів.
За словами Сунака, наступна міжнародна конференція донорів України може пройти у Британії.
"Для нас буде велика честь прийняти конференцію щодо відновлення України наступного року. Давайте сподіватися, що ми зможемо завершити цю варварську війну та забезпечити справедливий мир", - зазначив він.
Заяви Зеленського
За підсумками зустрічі на спільному брифінгу, кілька заяв зробив і президент Володимир Зеленський.
По-перше, він подякував британському прем'єру за послідовну підтримку України в нинішній війні. А також запропонував підтримати формулу миру, яка була озвучена під час онлайн-включення на саміті G20.
По-друге, запропонував Британії визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. За його словами, це особливо важливо зараз, коли Кремль знову здійснює акти геноциду проти українців.
"Але цю тему треба обробити докладно, і ми віримо, що справедливість буде забезпечена", - наголосив Зеленський.
По-третє, він наголосив на ролі Британії у санкційній політиці щодо Росії та висловив сподівання, що майбутнє обмеження цін на російські енергоресурси матиме максимальний ефект і Москва відчує болісні втрати .
Прогулянка Києвом
У програмі візиту було місце й для прогулянки Києвом. Зеленський та Сунак вшанували пам'ять українських героїв та оглянули виставку знищеної російської військової техніки. Зазначимо, влітку 2022 розбиту техніку противника показували тодішньому прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону.
Короткий підсумок візиту британського прем'єра Зеленський підбив у вечірньому зверненні.
"Дуже змістовний візит. Усі ключові питання наших відносин встигли обговорити. Будуть нові результати для обох наших країн - це вже точно. Дякую Ріші за готовність разом з нами ще міцніше захищати нашу свободу. Є й деякі дуже потрібні рішення, домовилися про них сьогодні" , - зазначив президент.
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