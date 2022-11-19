Зеленський про ліміт цін на енергоресурси: РФ повинна відчути болісні втрати

Ліміт цін на російські енергоресурси має бути максимально ефективним для того, щоб країна-агресор відчула болісні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з прем'єром Британії Ріші Сунаком.