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Наступна конференція з відбудови України може відбутися у Британії, - Сунак

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Британія, Субота 19 листопада 2022 18:57
Наступна конференція з відбудови України може відбутися у Британії, - Сунак Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва заявив, що його країна матиме велику честь прийняти наступного року конференцію з відбудови України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в Офісі президента України.

Сунак наголосив, що Велика Британія допомагатиме Україні доти, доки та не здобуде мир. При цьому він сподівається прийняти у 2023 році конференцію з відбудови України.

"Давайте сподіватися, що ми зможемо закінчити цю варварську війну й забезпечити справедливий мир, коли буде верховенство права, мир і повага до суверенітету держави, а ті, хто скоїв воєнні злочини, будуть притягнуті до відповідальності", - сказав британський прем'єр.

Сунак зазначив, що Велика Британія також збільшує військову та іншу допомогу Україні для того, щоб подолати зиму, зокрема передає спеціальне зимове обладнання для українських військових. Крім того, Британія виділяє Україні гуманітарну допомогу загальною сумою понад 16 млн фунтів.

"Ми продовжуватимемо надавати допомогу, поки ви тиснете на російські війська, поки ваші об'єкти інфраструктури, ваші домівки знищують", - запевнив Сунак.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони.

Крім того, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак прогулялися Києвом і вшанували пам'ять українських героїв та оглянули виставку знищеної техніки росіян.

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