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Зеленський запропонував Британії визнати Голодомор геноцидом українців

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Україна, Субота 19 листопада 2022 17:50
Зеленський запропонував Британії визнати Голодомор геноцидом українців Фото: під час зустрічі у Києві Володимир Зеленський запропонував Британії визнати Голодомор геноцидом українців (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Під час зустрічі у Києві президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком можливість визнання Британією Голодомору геноцидом українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в Офісі президента України.

Зеленський підкреслив, що це є важливим саме зараз, у той час, коли Кремль знову здійснює акти геноциду проти українців.

"Пан прем'єр-міністр відвідує Україну саме в той час, коли ми починаємо вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років. Обговорили з паном прем'єром можливі шляхи визнання Британією Голодомору як геноциду українського народу. Але цю тему треба проробити детально, і ми віримо, що справедливість буде забезпечено", - сказав Зеленський.

Днями Верховна рада підтримала постанову №8199, в якій звернулась до парламентів держав світу стосовно визнання Голодомору 1932-1933 років злочином геноциду українського народу.

Нагадаємо, що у квітні Чехія визнала Голодомор в 1932-1933 роках геноцидом українців.

Раніше лідер німецьких "Зелених" закликав визнати Голодомор геноцидом українців.

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