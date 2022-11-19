Зеленський запропонував Британії визнати Голодомор геноцидом українців
Під час зустрічі у Києві президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком можливість визнання Британією Голодомору геноцидом українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в Офісі президента України.
Зеленський підкреслив, що це є важливим саме зараз, у той час, коли Кремль знову здійснює акти геноциду проти українців.
"Пан прем'єр-міністр відвідує Україну саме в той час, коли ми починаємо вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років. Обговорили з паном прем'єром можливі шляхи визнання Британією Голодомору як геноциду українського народу. Але цю тему треба проробити детально, і ми віримо, що справедливість буде забезпечено", - сказав Зеленський.
Днями Верховна рада підтримала постанову №8199, в якій звернулась до парламентів держав світу стосовно визнання Голодомору 1932-1933 років злочином геноциду українського народу.
Нагадаємо, що у квітні Чехія визнала Голодомор в 1932-1933 роках геноцидом українців.
Раніше лідер німецьких "Зелених" закликав визнати Голодомор геноцидом українців.
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