ППО і не тільки. Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголошує про нову протиповітряну оборону для України під час першого візиту до Києва, пакет вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат та технології для протидії іранським безпілотникам", - рассказывают в издании.

Також зазначається, що до пакету допомоги Україні увійдуть десятки радарів, засоби радіоелектронної боротьби з дронами. При цьому раніше було анонсовано постачання понад тисячі ракет для ППО.

"У той час як ЗСУ вдається відтіснити російські сили на землі, цивільне населення зазнає жорстокого обстрілу з повітря. Сьогодні ми надаємо нові засоби протиповітряної оборони, включаючи зенітну зброю, радари та засоби боротьби з безпілотниками, а також посилюємо гуманітарну підтримку перед зимою", - наводить Sky News слова Сунака.