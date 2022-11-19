ua ru
Сб, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ППО і не тільки. Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні

Новость на русском →
Київ, Субота 19 листопада 2022 16:23
ППО і не тільки. Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні Фото: Ріші Сунак, прем'єр Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголошує про нову протиповітряну оборону для України під час першого візиту до Києва, пакет вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат та технології для протидії іранським безпілотникам", - рассказывают в издании.

Також зазначається, що до пакету допомоги Україні увійдуть десятки радарів, засоби радіоелектронної боротьби з дронами. При цьому раніше було анонсовано постачання понад тисячі ракет для ППО.

"У той час як ЗСУ вдається відтіснити російські сили на землі, цивільне населення зазнає жорстокого обстрілу з повітря. Сьогодні ми надаємо нові засоби протиповітряної оборони, включаючи зенітну зброю, радари та засоби боротьби з безпілотниками, а також посилюємо гуманітарну підтримку перед зимою", - наводить Sky News слова Сунака.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до України. Політик провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія дрони ПВО Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Чи очікуються сьогодні аварійні відключення світла: відповідь "Укренерго"
Чи очікуються сьогодні аварійні відключення світла: відповідь "Укренерго"
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході