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Зеленський запропонував прем'єру Британії підтримати українську формулу миру

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Київ, Субота 19 листопада 2022 17:13
Зеленський запропонував прем'єру Британії підтримати українську формулу миру Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Британії Ріші Сунаку підтримати українську формулу світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави.

"Українська формула світу дуже конкретна і цілком реалістична. Одна з переваг нашої формули миру – це можливість для наших партнерів виявити лідерство у реалізації цієї формули. Ми пропонуємо нашим друзям проявити себе в тому, у чому вони найсильніші. Саме на цій основі обговорили сьогодні можливості Великобританії стати співавтором миру в Україні у всій Європі", - наголосив президент України.

Зеленський уперше представив українську формулу миру під час виступу на саміті країн G20. Серед її основних пунктів:

  • Радіаційна та ядерна безпека.
  • Продовольча безпека.
  • Енергетична безпека.
  • Звільнення всіх полонених та депортованих.
  • Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку.
  • Виведення російських військ та припинення бойових дій.
  • Повернення справедливості.
  • Протидія екоциду.
  • Недопущення ескалації.
  • Фіксація закінчення війни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до України. Політик провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

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