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Посилення ППО й не тільки. Посол США в Україні назвала очікування від саміту НАТО

Фото: Бріджет Брінк, посол Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Сергій Пишкін

Під час саміту НАТО, який вже незабаром пройде у Вашингтоні, можуть порушити питання посилення протиповітряної оборони (ППО) України, а також інтеграції країни до Альянсу.

Про це заявила посол Сполучених Штатів Америки (США) в Україні Бріджет Брінк під час виступу на симуляційній грі "Засідання Північноатлантичної Ради", передає кореспондент РБК-Україна.

Як відзначила Брінк, від засідання Північноатлантичного альянсу вона очікує трьох речей. 

Посилення ППО 

Перше питання, як й згадувалось вище, ймовірно стосуватиметься посилення ППО, що є наразі важливо для захисту міст, а також лінії фронту. 

"Я очікую, що будуть оголошення про протиповітряну оборону, яка є для вас надзвичайно важливою, особливо в цей час, як для захисту лінії фронту, так і для захисту міст, а також для захисту енергетичної інфраструктури тут, що ми й робимо", - заявила вона. 

Інтеграція до НАТО 

Інші ж два питання стосуються планів України стати членом НАТО. За її словами, вона очікує на оголошення, які пропонуватимуть щось, що допоможе країні знайти свій шлях до Альянсу. 

"Міст до НАТО - це те, про що вже говорилося раніше, але це щось, що фізично працюватиме з українським урядом і народом, щоб рухатися до цієї мети", - відзначила Брінк. 

Зокрема Брінк очікує на формулювання, які сприятимуть кроку України до НАТО. 

"Отже, це все зараз розглядається союзниками по НАТО, тому я не можу точно сказати, що вийде. Але я впевнена, що це ясно покаже, що майбутнє України в НАТО, і допоможе наблизити Україну до НАТО, а також, що важливо, покаже, що Альянс в цілому стоїть за Україною", пояснила посол США в Україні. 

Саміт НАТО у Вашингтоні 

Україна стане однією з ключових тем під час ювілейного засідання НАТО, яке пройде у Вашингтоні з 9 по 11 липня. Як відзначав державний секретар Штатів Ентоні Блінкен, учасники засідання зосередяться на зміцненні перемоги Києва у довгостроковій перспективі.

Reuters, своєю чергою, розповідало, що Україна під час засідання може почути добрі новини щодо передачі систем протиповітряної оборони.

Детальніше про очікування України від саміту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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НАТОВійна в Україні