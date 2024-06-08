Три питання, але не вступ України в НАТО: що буде обговорюватись на саміті у США

Саміт НАТО у Вашингтоні торкнеться трьох ключових питань, пов'язаних з Україною. Проте, мови про членство країни в альянсі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера для The Washington Post .

За його словами, перше питання буде пов'язано з "місією" з наближення України до її членства в альянсі. Воно складатиметься з чотирьох аспектів, зокрема:

координація усіх форм навчання українських військових;

координація військової допомоги серед членів Північноатлантичного Альянсу;

постачання військової допомоги через логістичні вузли;

дискусії про майбутнє ЗСУ після війни.

Причому, перші три складові вже опрацьовуються в рамках формату "Рамштайн". В той же час, Роб Бауер переконаний, що якщо всі зусилля 50 країн будуть координуватися через НАТО, це буде важливий крок до більш тісної співпраці між Україною та Північноатлантичним Альянсом.

Друге питання на саміті НАТО торкнеться фінансування військової допомоги Україні, а саме - забезпечення надійної підтримки, а не дискусій на щомісячній основі.

І третє ключове питання відносно України – створення нового спільного аналітичного в тренувального центру у Польщі (Jates). Мета – винести правильні уроки з війни.

Водночас адмірал зазначив, що питання членства України в альянсі та можливих графіків вступу обговорюватися не будуть. За його словами, зараз ніхто не може спрогнозувати, як закінчиться війна.