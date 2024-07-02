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На саміті НАТО будуть хороші новини щодо додаткової ППО для України, - Reuters

Вівторок 02 липня 2024 19:56
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На саміті НАТО будуть хороші новини щодо додаткової ППО для України, - Reuters Ілюстративне фото: Україні можуть передати додаткову ППО (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Іван Носальський

Україна може почути гарні новини про передачу систем протиповітряної оборони під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Неназваний високопосадовець Держдепу США розповів виданню, що його країна розраховує зробити кілька нових заяв про ППО під час саміту НАТО.

"Ви чули, що українці прагнуть отримати додаткові Patriot чи аналогічні системи. І я думаю, у нас є для них додаткові добрі новини на цьому фронті", - додав він.

Більш детальних подробиць джерело видання не розкрило.

Що передувало

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що новини щодо передачі Україні систем ППО можуть бути до саміту НАТО у Вашингтоні.

Він наголошував, що сильна протиповітряна оборона є однією зі складових успіху України.

Також раніше у ЗМІ з'явилися чутки про можливу передачу Україні ізраїльських систем Patriot. Їх можуть відправити до США, а згодом поставити українським захисникам. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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