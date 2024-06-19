Ювілейний саміт НАТО сконцентрується на допомозі Україні, - Блінкен

Саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО), що відбудеться на початку липня у Вашингтоні, зосередиться на зміцненні перемоги України у довгостроковій перспективі.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє РБК-Україна.

"Саміт буде зосереджений на зміцненні довгострокового успіху України, який вона розвивала з першого дня", - сказав очільник американської дипломатії.

Він зазначив, що за останні тижні США та інші партнери доклали зусиль для зміцнення підтримки України у відбитті російської агресії. За словами Блінкена, партнерам важливо знати, що Збройні сили мають усе необхідне для зміцнення лінії фронту та зупинки просування росіян.

Глава Держдепартаменту також нагадав про підписану нещодавно Україною та США двосторонню безпекову угоду. За його словами, ця угода стала 17-ю після того, як президент Джо Байден оголосив про цю ініціативу під час саміту G7 рік тому.

"До саміту НАТО, ми очікуємо, що близько двадцяти, а можливо і більше, країн, підпишуть двосторонні безпекові угоди з Україною. Це чіткий доказ, що всі наші країни-партнери підтримують Україну в довгостроковій перспективі", - сказав Блінкен.

Він також додав, що США посилюють санкційний тиск на Росію для її примусу зупинити агресію.

"Якщо Путін вважає, що може пережити Україну чи будь-кого з нас, він помиляється. Наша допомога демонструє практичні результати, країна може відбити російську агресію. Однак у майбутньому ми хочемо переконатися, що Україна досягла успіху, що вона міцно стоїть на ногах в економічному, військовому та демократичному аспектах. Саміт НАТО буде сприяти реалізації цих зусиль", - додав очільник американської дипломатії.

НАТО збільшить підтримку України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі з Блінкеном підкреслив, що розподіл тягаря всередині НАТО покращується. За словами генсека, у 2024 році витрати на оборону в країнах-членах Альянсу та Канаді зросли на 18%, а 23 члени НАТО цього року інвестуватимуть в оборону щонайменше 2% ВВП.

"Союзники поділяють тягар підтримки України. Я очікую, що під час саміту європейські союзники та Канада нададуть більше фінансової та військової підтримки", - сказав Столтенберг.