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Усиление ПВО и не только. Посол США в Украине назвала ожидания от саммита НАТО

Фото: Бриджет Бринк, посол Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Сергей Пышкин

Во время саммита НАТО, который уже вскоре пройдет в Вашингтоне, могут поднять вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины, а также интеграции страны в Альянс.

Об этом заявила посол Соединенных Штатов Америки (США) в Украине Бриджет Бринк, выступая на симуляционной игре "Заседание Североатлантического Совета", передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Бринк, от заседания Североатлантического альянса она ожидает трех вещей.

Усиление ПВО

Первый вопрос, как и упоминалось выше, вероятно будет касаться усиления ПВО, что сейчас важно для защиты городов, а также линии фронта. 

"Я ожидаю, что будут объявления о противовоздушной обороне, которая является для вас чрезвычайно важной, особенно в это время, как для защиты линии фронта, так и для защиты городов, а также для защиты энергетической инфраструктуры здесь, что мы и делаем", - заявила она. 

Интеграция в НАТО

Другие же два вопроса касаются планов Украины стать членом НАТО. По ее словам, она ожидает объявления, которые будут предлагать что-то, что поможет стране найти свой путь в Альянс. 

"Мост в НАТО - это то, о чем уже говорилось ранее, но это что-то, что физически будет работать с украинским правительством и народом, чтобы двигаться к этой цели", - отметила Бринк. 

В частности Бринк ожидает формулировки, которые будут способствовать шагу Украины в НАТО. 

"Итак, это все сейчас рассматривается союзниками по НАТО, поэтому я не могу точно сказать, что получится. Но я уверена, что это ясно покажет, что будущее Украины в НАТО, и поможет приблизить Украину к НАТО, а также, что важно, покажет, что Альянс в целом стоит за Украиной", пояснила посол США в Украине. 

Саммит НАТО в Вашингтоне

Украина станет одной из ключевых тем на юбилейном заседании НАТО, которое пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Как отмечал государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен, участники заседания сконцентрируются на укреплении победы Киева в долгосрочной перспективе.

Reuters, в свою очередь, рассказывало, что Украина во время заседания может услышать хорошие новости о передаче систем противовоздушной обороны.

Подробнее об ожиданиях Украины от саммита - читайте в материале РБК-Украина.

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