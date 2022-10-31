Пошукова операція триває. Унаслідок обвалу мосту в Індії кільсть жертв знову різко зросла
Фото: Унаслідок обвалу мосту в Індії кільсть жертв знову різко зросла (twitter.com/DKShivakumar)
Кільксть жертв унаслідок обвалу канатного мосту в індійському місті Морбі знову зросла. Число загиблих "перевалило" за сотню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP News Agency.
Керівник місцевої поліції розповів, що вже було знайдено 120 тіл.
"Ймовірно, кількість загиблих зросте, оскільки пошукова операція триває", - зазначив правоохоронець.
Що відомо про міст Морбі
Канатний міст Морбі - історична споруда, побудована багато років тому.
Після ремонту та реконструкції його знову відкрили 26 жовтня з нагоди гуджаратського Нового року.
Влада стверджує, що міст обвалився, оскільки не витримав ваги людей, які на ньому стояли.
Нагадаємо, у момент обвалу на мості перебувало понад 150 людей.