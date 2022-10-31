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Пошукова операція триває. Унаслідок обвалу мосту в Індії кільсть жертв знову різко зросла

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Понеділок 31 жовтня 2022 05:55
Пошукова операція триває. Унаслідок обвалу мосту в Індії кільсть жертв знову різко зросла Фото: Унаслідок обвалу мосту в Індії кільсть жертв знову різко зросла (twitter.com/DKShivakumar)
Автор: Олег Васьків

Кільксть жертв унаслідок обвалу канатного мосту в індійському місті Морбі знову зросла. Число загиблих "перевалило" за сотню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP News Agency.

Керівник місцевої поліції розповів, що вже було знайдено 120 тіл.

"Ймовірно, кількість загиблих зросте, оскільки пошукова операція триває", - зазначив правоохоронець.

Що відомо про міст Морбі

Канатний міст Морбі - історична споруда, побудована багато років тому.

Після ремонту та реконструкції його знову відкрили 26 жовтня з нагоди гуджаратського Нового року.

Влада стверджує, що міст обвалився, оскільки не витримав ваги людей, які на ньому стояли.

Нагадаємо, у момент обвалу на мості перебувало понад 150 людей.

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