Поисковая операция продолжается. В результате обвала моста в Индии количество жертв снова резко возросло

Число жертв в результате обрушения канатного моста в индийском городе Морби снова возросло. Число погибших "перевалило" за сотню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News Agency .

Руководитель местной полиции рассказал, что в настоящее время было найдено 120 тел.

"Вероятно, количество погибших вырастет, поскольку поисковая операция продолжается", - отметил правоохранитель.

Что известно о городе Морби

Канатный мост Морби - историческое сооружение, построенное много лет назад.

После ремонта и реконструкции его снова открыли 26 октября по случаю Гуджаратского Нового года.

Власти утверждают, что мост обрушился, поскольку не выдержал веса стоявших на нем людей.