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В Індії обвалився міст: більше 50 людей загинули

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Індія, Неділя 30 жовтня 2022 17:50
В Індії обвалився міст: більше 50 людей загинули Фото: внаслідок обвалу мосту в Індії загинуло 50 людей (twitter.com/TeluguScribe)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок обвалення канатного мосту в місті Морбі штату Гуджарат в Індії загинуло щонайменше 50 людей, ще близько 100 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of India.

Зазначається, що у момент обвалу на мості перебувало близько 150 людей. За 15 хвилин після інциденту на місце прибули рятувальники, пожежники та лікарі.

Близько 40 людей вдалося врятувати, а 60 вважаються зниклими безвісти.

Повідомляється, що міст був нещодавно відкритий для відвідування після реконструкції. Він обвалився, оскільки не витримав ваги людей, що стояли на ньому.

Як повідомлялося раніше, внаслідок тисняви у Сеулі під час святкування Хелловіну 151 людина загинула, серед них 19 іноземців.

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