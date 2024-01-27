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Пошуки вели майже два тижні. У Нью-Йорку на Донбасі з-під завалів дістали тіла загиблих

Нью-Йорк, Субота 27 січня 2024 18:24
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Пошуки вели майже два тижні. У Нью-Йорку на Донбасі з-під завалів дістали тіла загиблих Фото: у Нью-Йорку на Донбасі з-під завалів дістали тіла загиблих (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Каріна Левицька

У Нью-Йорку Донецької області завершили розбір завалів, який тривав майже два тижні. З-під уламків будинку витягнули тіла 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Росіяни 15 січня скинули дві керовані авіабомби на триповерхівку у Нью-Йорку. Тоді, в результаті російської агресії троє людей зазнали поранень, а п'ятеро лишилися під завалами.

"Пошукова операція тривала майже два тижні - рятувальники знайшли рештки тіл усіх п'ятьох загиблих", - повідомив Філашкін.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють міста та села Донецької області, що знаходяться як на лінії фронту, так і трохи віддалено від нього. Зокрема, цього місяця під обстріл потрапила ТЕС у Донецькій області.

Російські війська також обстріляли Красногорівку, в результаті чого одна людина загинула, ще одна була поранена.

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Донецька область Нью-Йорк Війна Росії проти України
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