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Росіяни обстріляли Красногорівку на Донбасі: є жертва та поранений

Донбас, Понеділок 15 січня 2024 13:40
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Росіяни обстріляли Красногорівку на Донбасі: є жертва та поранений Фото: росіяни обстріляли Красногорівку на Донбасі 15 січня, є жертва та поранений (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Красногорівку у понеділок, 15 січня. Одна людина загинула, ще одна поранена.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Щонайменше 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Красногорівки", - розповів голова ОВА.

За його словами, Мар'їнська громада зазнала масованого обстрілу з "Градів" - у Красногорівці під вогнем опинилась житлова забудова.

На місце події виїхав загін поліції "Білий янгол", працюють представники місцевої влади та рятувальники.

"Точні наслідки обстрілу з'ясовуємо", - констатував Філашкін.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють міста та села Донецької області, що знаходяться як на лінії фронту, так і трохи віддалено від нього. Зокрема, за останню добу під обстріл потрапила ТЕС у Донецькій області.

При цьому, російські війська постійно заявляють про бажання повного захоплення Донецької області, щоразу називаючи нові дати "ікс". Наприклад, у середині жовтня минулого року начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповідав, що російські терористи встановили нову дату повної окупації Донецької області. Вони розраховували вийти на адміністративні кордони регіону до 31 грудня.

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Донецька область Красногоровка
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