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Поиски вели почти две недели. В Нью-Йорке на Донбассе из-под завалов достали тела погибших

Нью-Йорк, Суббота 27 января 2024 18:24
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Поиски вели почти две недели. В Нью-Йорке на Донбассе из-под завалов достали тела погибших Фото: в Нью-Йорке на Донбассе из-под завалов извлекли тела погибших (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Карина Левицкая

В Нью-Йорке Донецкой области завершили разбор завалов, который длился почти две недели. Из-под обломков дома вытащили тела 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

Россияне 15 января сбросили две управляемые авиабомбы на трехэтажку в Нью-Йорке. Тогда, в результате российской агрессии три человека получили ранения, а пятеро остались под завалами.

"Поисковая операция длилась почти две недели - спасатели обнаружили останки тел всех пятерых погибших", - сообщил Филашкин.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города и села Донецкой области, находящиеся как на линии фронта, так и немного от него. В частности, в этом месяце под обстрел попала ТЭС в Донецкой области.

Российские войска также обстреляли Красногоровку, в результате чего один человек погиб, еще один был ранен.

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