Почтоматы "Укрпочты" появились в новых городах: где именно и кто на очереди (список)
"Укрпочта" продолжает расширять сеть почтоматов, чтобы сделать получение посылок максимально удобным. С 24 июня ячейки быстрой выдачи уже заработали в четырех новых локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.
Главное:
- Новые локации: почтоматы "Укрпочты" заработали в Одесской области, в Виннице, Хмельницком и Николаеве.
- Масштабы: по состоянию на 24 июня 2026 года уже установлено 277 ячеек быстрой выдачи из 600 запланированных (на первом этапе).
- Перспективы: установка почтоматов начинается во Львове и Ивано-Франковске.
Где именно появились новые почтоматы "Укрпочты"
Чиновник рассказал, что компания продолжает освобождать отделения "Укрпочты" от очередей - запускает все больше ячеек быстрой выдачи.
Он уточнил, что с 24 июня 2026 года новые почтоматы заработали.
- в Одесской области;
- в Виннице;
- в Хмельницком;
- в Николаеве.
"Теперь по дороге на пляж можно быстро, буквально за несколько секунд, получить свою посылку, например, с Temu или AliExpress, у которых точно найдется что-то очень необходимое для летнего отдыха", - отметил Смелянский.
"Укрпочта" расширяет сеть почтоматов (инфографика: facebook.com/igor.smelyansky)
Сколько почтоматов доступны клиентам "Укрпочты"
"Наш проект с ячейками быстрой выдачи стал хитом и, судя по отзывам в соцсетях и от наших работников, всем очень нравится", - поделился гендиректор акционерного общества.
Согласно его данным, по состоянию на 24 июня в Украине уже установлено 277 таких почтоматов (из 600 запланированных на первом этапе).
Кроме вышеуказанных регионов, они уже работают:
- в Киеве и области (122 отделения);
- в Днепре;
- в Запорожье;
- в Кропивницком.
Публикация Смелянского (скриншот: facebook.com/igor.smelyansky)
В каких городах начинают устанавливать почтоматы
В заключение Смелянский сообщил, что на этой неделе компания начинает установку ячеек быстрой выдачи (почтоматов):
- во Львове;
- в Ивано-Франковске.
"Ждем вас в наших отделениях и, конечно, ждем красивые фото с красивыми желтыми ячейками и вашим отличным настроением от своевременно доставленной посылки, полученной без очередей и по самому доступному тарифу", - подытожил глава компании.
Напомним, ранее мы рассказывали о важных изменениях от "Укрпочты" для жителей сел - как можно сэкономить на коммуналке и получить наличку (не тратя время и деньги на маршрутку к банкомату в райцентре).
Кроме того, мы объясняли, как "Укрпочта" изменяет формат выдачи посылок в отделениях.
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