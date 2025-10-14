Пошкоджені медзаклад, підприємство й авто: фото наслідків обстрілу Харкова

За даними рятувальників, одне з влучань зафіксоване по території лікарні у Салтівському районі міста.

Частково зруйнована одноповерхова будівля гаражу, пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, будівля підприємства та легкові автомобілі. Сталися два осередки займання.

"Усіх пацієнтів, які були в лікарні на момент удару ворожими КАБами, переведено до іншого лікувального закладу. Наразі їх обстежують медики", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, зокрема піротехніки та психологи, а також працівники поліції, медичної та комунальної служб.

У відомстві також оприлюднили фото наслідків ворожої атаки.

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України (https://t.me/dsns_telegram)