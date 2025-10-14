UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Пошкоджені медзаклад, підприємство й авто: фото наслідків обстрілу Харкова

Фото: росіяни обстріляли Харків керованими авіабомбами (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок обстрілу керованими авіабомбами Харкова, в місті зафіксовані руйнування і пожежа, є постраждалі серед місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними рятувальників, одне з влучань зафіксоване по території лікарні у Салтівському районі міста.

Частково зруйнована одноповерхова будівля гаражу, пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, будівля підприємства та легкові автомобілі. Сталися два осередки займання.

"Усіх пацієнтів, які були в лікарні на момент удару ворожими КАБами, переведено до іншого лікувального закладу. Наразі їх обстежують медики", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, зокрема піротехніки та психологи, а також працівники поліції, медичної та комунальної служб.

У відомстві також оприлюднили фото наслідків ворожої атаки.

 

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України (https://t.me/dsns_telegram)

Обстріл Харкова

Нагадаємо, ввечері у понеділок, 13 жовтня, армія РФ атакувала керованими авіабомбами по Харкову.

Удар пошкодив медичний заклад в одному з районів та автомобілі, постраждали четверо людей.

Додамо, що відразу ж після удару по Харкову, в російському Бєлгороді та Курській області через обстріл зникла електроенергія.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні