Пошкоджені медзаклад, підприємство й авто: фото наслідків обстрілу Харкова

Внаслідок обстрілу керованими авіабомбами Харкова, в місті зафіксовані руйнування і пожежа, є постраждалі серед місцевих жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
За даними рятувальників, одне з влучань зафіксоване по території лікарні у Салтівському районі міста.
Частково зруйнована одноповерхова будівля гаражу, пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, будівля підприємства та легкові автомобілі. Сталися два осередки займання.
"Усіх пацієнтів, які були в лікарні на момент удару ворожими КАБами, переведено до іншого лікувального закладу. Наразі їх обстежують медики", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють підрозділи ДСНС, зокрема піротехніки та психологи, а також працівники поліції, медичної та комунальної служб.
У відомстві також оприлюднили фото наслідків ворожої атаки.
Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України (https://t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, ввечері у понеділок, 13 жовтня, армія РФ атакувала керованими авіабомбами по Харкову.
Удар пошкодив медичний заклад в одному з районів та автомобілі, постраждали четверо людей.
Додамо, що відразу ж після удару по Харкову, в російському Бєлгороді та Курській області через обстріл зникла електроенергія.