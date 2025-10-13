Авіаудар по Харкову: був "приліт" по медустанові, є постраждалі
Російські окупанти сьогодні, 13 жовтня, ввечері атакували кілька районів Харкова. Внаслідок удару є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.
За словами Терехова, одна з російських авіабомб вдарила по території медзакладу. За попередньою інформацією, зруйновано одну з господарських споруд.
Мер додав, що загалом по місту вже відомо про чотирьох постраждалих.
Також внаслідок атаки російських окупантів пошкоджено щонайменше 12 автомобілів.
Атака на Харків
Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, ввечері в Харкові прогриміли вибухи. Мер і голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомили, що місто було під атакою керованих авіабомб.
За словами міського голови, у місті були "прильоти" у Слобідському та Салтівському районах.
При цьому в Салтівському районі почалася сильна пожежа.
До слова, на тлі удару по Харкову росіяни також атакують Україну ударними дронами. Зокрема, у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.