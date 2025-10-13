ua en ru
Авіаудар по Харкову: був "приліт" по медустанові, є постраждалі

Харків, Понеділок 13 жовтня 2025 22:40
Авіаудар по Харкову: був "приліт" по медустанові, є постраждалі Ілюстративне фото: Росія вдарила по Харкову (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 13 жовтня, ввечері атакували кілька районів Харкова. Внаслідок удару є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

За словами Терехова, одна з російських авіабомб вдарила по території медзакладу. За попередньою інформацією, зруйновано одну з господарських споруд.

Мер додав, що загалом по місту вже відомо про чотирьох постраждалих.

Також внаслідок атаки російських окупантів пошкоджено щонайменше 12 автомобілів.

Атака на Харків

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, ввечері в Харкові прогриміли вибухи. Мер і голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомили, що місто було під атакою керованих авіабомб.

За словами міського голови, у місті були "прильоти" у Слобідському та Салтівському районах.

При цьому в Салтівському районі почалася сильна пожежа.

До слова, на тлі удару по Харкову росіяни також атакують Україну ударними дронами. Зокрема, у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

