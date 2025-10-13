ua en ru
Окупанти вдарили по Харкову авіабомбами: почалася велика пожежа

Харків, Понеділок 13 жовтня 2025 22:02
Окупанти вдарили по Харкову авіабомбами: почалася велика пожежа Ілюстративне фото: Росія атакувала Харків КАБами (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти в понеділок, 13 жовтня, ввечері атакували Харків керованими авіабомбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram.

"Ворог вдарив по Харкову КАБами. Інформація про наслідки атаки уточнюється", - написав Терехов.

За його словами, "приліт" був у Слобідському районі міста.

Зі свого боку Синєгубов уточнив, що інформація про постраждалих поки не надходила.

Оновлено 22:03

Терехов уточнив, що у Салтівському районі через атаки почалася велика пожежа.

Атака на гуртожиток у Харкові

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, окупанти вже завдавали удару по Харкову. Ворог атакував гуртожиток, у якому, зокрема, жили переселенці з Куп'янська.

Постраждалих унаслідок атаки не було, але пошкоджено вікна, дах і частину конструкцій будівлі.

Також окупанти вдарили по Харкову 12 жовтня. Ворог цілився по Шевченківському району.

Через атаку у двох двоповерхових будинках, а також у низці приватних будівель вибило вікна.

