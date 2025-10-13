Окупанти вдарили по Харкову авіабомбами: почалася велика пожежа
Російські окупанти в понеділок, 13 жовтня, ввечері атакували Харків керованими авіабомбами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram.
"Ворог вдарив по Харкову КАБами. Інформація про наслідки атаки уточнюється", - написав Терехов.
За його словами, "приліт" був у Слобідському районі міста.
Зі свого боку Синєгубов уточнив, що інформація про постраждалих поки не надходила.
Оновлено 22:03
Терехов уточнив, що у Салтівському районі через атаки почалася велика пожежа.
Атака на гуртожиток у Харкові
Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, окупанти вже завдавали удару по Харкову. Ворог атакував гуртожиток, у якому, зокрема, жили переселенці з Куп'янська.
Постраждалих унаслідок атаки не було, але пошкоджено вікна, дах і частину конструкцій будівлі.
Також окупанти вдарили по Харкову 12 жовтня. Ворог цілився по Шевченківському району.
Через атаку у двох двоповерхових будинках, а також у низці приватних будівель вибило вікна.