Повреждены медучреждение, предприятие и авто: фото последствий обстрела Харькова

По данным спасателей, одно из попаданий зафиксировано на территории больницы в Салтовском районе города.

Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждены трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили. Возникли два очага возгорания.

"Все пациенты, которые были в больнице на момент удара вражескими КАБами, переведены в другое лечебное учреждение. Сейчас их обследуют медики", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, в частности пиротехники и психологи, а также работники полиции, медицинской и коммунальной служб.

В ведомстве также обнародовали фото последствий вражеской атаки.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины (https://t.me/dsns_telegram)