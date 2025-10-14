Повреждены медучреждение, предприятие и авто: фото последствий обстрела Харькова

В результате обстрела управляемыми авиабомбами Харькова, в городе зафиксированы разрушения и пожар, есть пострадавшие среди местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
По данным спасателей, одно из попаданий зафиксировано на территории больницы в Салтовском районе города.
Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждены трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили. Возникли два очага возгорания.
"Все пациенты, которые были в больнице на момент удара вражескими КАБами, переведены в другое лечебное учреждение. Сейчас их обследуют медики", - отмечается в сообщении.
На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, в частности пиротехники и психологи, а также работники полиции, медицинской и коммунальной служб.
В ведомстве также обнародовали фото последствий вражеской атаки.
Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины (https://t.me/dsns_telegram)
Напомним, вечером в понедельник, 13 октября, армия РФ атаковала управляемыми авиабомбами Харьков.
Удар повредил медицинское учреждение в одном из районов и автомобили, пострадали четыре человека.
Добавим, что сразу же после удара по Харькову, в российском Белгороде и Курской области из-за обстрела исчезла электроэнергия.