Пошкоджено квартири, є загиблий: ударний дрон влетів у багатоповерхівку в Одесі

Удар по житловому будинку в Одесі

Унаслідок атаки ворожого безпілотника в Одесі пошкоджено житловий багатоповерховий будинок. Повідомляється, що удар припав на верхні поверхи будівлі - пошкоджено квартири на 5-7 поверхах. Після влучання виникла пожежа, яка охопила частину приміщень.

Рятувальні служби оперативно прибули на місце події та розпочали ліквідацію наслідків атаки. Осередок загоряння вдалося локалізувати, роботи з повної ліквідації пожежі тривали.

Наслідки та уточнення інформації

Інформація про постраждалих унаслідок удару, а також остаточні масштаби руйнувань наразі уточнюються. На місці працюють екстрені служби, проводиться обстеження пошкодженої будівлі.

Фахівці фіксують наслідки атаки та оцінюють стан конструкцій будинку, щоб визначити рівень пошкоджень і подальші заходи безпеки для жителів.

Оновлення на 19:25

Голова Одеської ДВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок удару безпілотника постраждало четверо людей.

Також було розвернуто оперативний штаб. Роботи на місці тривають.

О 19:29 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав інформацію про те, що в Березівському районі внаслідок влучання безпілотника пошкоджено дах приватного житлового будинку.

На території біля будинку виникла пожежа, яку згодом ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Оновлення на 19:40

Голова Одеської ДВА Сергій Лисак повідомив, що один із постраждалих помер - медики намагалися зробити все можливе, проте отримані травми виявилися несумісними з життям. Також кількість постраждалих збільшилася до шести осіб.