Пошкоджено квартири, є загиблий: ударний дрон влетів у багатоповерхівку в Одесі

Увечері 15 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники, частина з яких летіла на Одесу. І, на жаль, один БПЛА влучив у житловий багатоповерховий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської ОВА Олега Кіпера в мережі Telegram.
Унаслідок атаки ворожого безпілотника в Одесі пошкоджено житловий багатоповерховий будинок. Повідомляється, що удар припав на верхні поверхи будівлі - пошкоджено квартири на 5-7 поверхах. Після влучання виникла пожежа, яка охопила частину приміщень.
Рятувальні служби оперативно прибули на місце події та розпочали ліквідацію наслідків атаки. Осередок загоряння вдалося локалізувати, роботи з повної ліквідації пожежі тривали.
Інформація про постраждалих унаслідок удару, а також остаточні масштаби руйнувань наразі уточнюються. На місці працюють екстрені служби, проводиться обстеження пошкодженої будівлі.
Фахівці фіксують наслідки атаки та оцінюють стан конструкцій будинку, щоб визначити рівень пошкоджень і подальші заходи безпеки для жителів.
Голова Одеської ДВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок удару безпілотника постраждало четверо людей.
Також було розвернуто оперативний штаб. Роботи на місці тривають.
О 19:29 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав інформацію про те, що в Березівському районі внаслідок влучання безпілотника пошкоджено дах приватного житлового будинку.
На території біля будинку виникла пожежа, яку згодом ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Голова Одеської ДВА Сергій Лисак повідомив, що один із постраждалих помер - медики намагалися зробити все можливе, проте отримані травми виявилися несумісними з життям. Також кількість постраждалих збільшилася до шести осіб.
Нагадуємо, що в ніч на 14 квітня російські війська завдали масованого удару дронами типу "Шахед" по півдню Одеської області, унаслідок чого були вражені об'єкти портової інфраструктури та цивільні споруди.
Зазначимо, що в ніч на 11 квітня російські війська атакували Одесу, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще двоє дістали поранення. Удар припав на житловий сектор і призвів до значних руйнувань як міських, так і приватних будівель.