UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Пошкоджено квартири, є загиблий: ударний дрон влетів у багатоповерхівку в Одесі

19:25 15.04.2026 Ср
2 хв
Відомо, що кілька квартир зруйновано, є постраждалі та один загиблий
aimg Анастасія Никончук
Фото: ДСНС (facebook.com DSNSKyiv)

Увечері 15 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники, частина з яких летіла на Одесу. І, на жаль, один БПЛА влучив у житловий багатоповерховий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської ОВА Олега Кіпера в мережі Telegram.

Читайте також: Україна під масованою атакою РФ: всі подробиці

Удар по житловому будинку в Одесі

Унаслідок атаки ворожого безпілотника в Одесі пошкоджено житловий багатоповерховий будинок. Повідомляється, що удар припав на верхні поверхи будівлі - пошкоджено квартири на 5-7 поверхах. Після влучання виникла пожежа, яка охопила частину приміщень.

Рятувальні служби оперативно прибули на місце події та розпочали ліквідацію наслідків атаки. Осередок загоряння вдалося локалізувати, роботи з повної ліквідації пожежі тривали.

Наслідки та уточнення інформації

Інформація про постраждалих унаслідок удару, а також остаточні масштаби руйнувань наразі уточнюються. На місці працюють екстрені служби, проводиться обстеження пошкодженої будівлі.

Фахівці фіксують наслідки атаки та оцінюють стан конструкцій будинку, щоб визначити рівень пошкоджень і подальші заходи безпеки для жителів.

Оновлення на 19:25

Голова Одеської ДВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок удару безпілотника постраждало четверо людей.

Також було розвернуто оперативний штаб. Роботи на місці тривають.

О 19:29 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав інформацію про те, що в Березівському районі внаслідок влучання безпілотника пошкоджено дах приватного житлового будинку.

На території біля будинку виникла пожежа, яку згодом ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Оновлення на 19:40

Голова Одеської ДВА Сергій Лисак повідомив, що один із постраждалих помер - медики намагалися зробити все можливе, проте отримані травми виявилися несумісними з життям. Також кількість постраждалих збільшилася до шести осіб.

Нагадуємо, що в ніч на 14 квітня російські війська завдали масованого удару дронами типу "Шахед" по півдню Одеської області, унаслідок чого були вражені об'єкти портової інфраструктури та цивільні споруди.

Зазначимо, що в ніч на 11 квітня російські війська атакували Одесу, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще двоє дістали поранення. Удар припав на житловий сектор і призвів до значних руйнувань як міських, так і приватних будівель.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
