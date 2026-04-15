Повреждены квартиры, есть погибший: ударный дрон влетел в многоэтажку в Одессе

Удар по жилому дому в Одессе

В результате атаки вражеского беспилотника в Одессе поврежден жилой многоэтажный дом. Сообщается, что удар пришелся по верхним этажам здания — повреждены квартиры на 5-7 этажах. После попадания возник пожар, который охватил часть помещений.

Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации последствий атаки. Очаг возгорания удалось локализовать, работы по полной ликвидации пожара продолжались.

Последствия и уточнение информации

Информация о пострадавших в результате удара, а также окончательные масштабы разрушений на данный момент уточняются. На месте работают экстренные службы, проводится обследование поврежденного здания.

Специалисты фиксируют последствия атаки и оценивают состояние конструкций дома, чтобы определить уровень повреждений и дальнейшие меры безопасности для жителей.

Обновление на 19:25

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что в результате удара беспилотника пострадало четверо людей.

Также было розвернуто оперативный штаб. Работы на месте продолжаются.

В 19:29 главв Одесской ОВА Олег Кипер добавил информацию о том, что в Березовском районе в результате попадания беспилотника повреждена крыша частного жилого дома.

На территории возле дома возник пожар, который впоследствии был ликвидирован спасателями. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Обновление на 19:40

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что один из пострадавших скончался — медики пытались сделать все возможное, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Также число пострадавших увеличилось до шести человек.