Україна під масованою атакою РФ: усі подробиці
Російські окупанти 15 квітня ввечері вкотре атакують Україну. Ворожі дрони вже фіксують в українському повітряному просторі.
Всі деталі вечірньої атаки російських окупантів - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Атака дронів
Станом на 18:59 російські дрони вже фіксували над Одеською, Черкаською, Сумською, Вінницькою, Запорізькою та Дніпропетровською областями.
При цьому повітряну тривогу оголошено в: частково Київській, частково Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.
У "Чернігівобленерго" написали про те, що росіяни вдарили по енергетичному об'єкту в Ніжинському районі Чернігівської області. Унаслідок атаки без світла залишилися понад 5 тисяч осіб.
Голова Одеської МВА Сергій Лисак зазначив, що під атакою перебувала й Одеса. За попередньою інформацією, "приліт" був у дев'ятиповерхівку.
"На місце виїхали рятувальники та екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - додав він.
У свою чергу голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що у будинку пошкоджено квартири на 5-7 поверхах.
Також вибухи чули мешканці Черкас та Вінницької області.
Оновлено 19:22
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець написав, що в області працює протиповітряна оборона.
Він закликав місцевих жителів не поширювати фото- чи відеокадри атаки та роботи ППО у мережі.
Інформація про пуски ракет
У свою чергу моніторингові канали пишуть про те, що кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 вже запустили ракети.
Також, згідно з непідтвердженою інформацією, ще частина ворожих літаків Ту-22МЗ на підльоті до пускових рубежів.
"Монітори" повідомляють і про пуски крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.
Оновлено 19:20
За даними моніторингових каналів, перші "Калібри" вже у повітряному просторі України, вони пролітають над Херсонською областю.
Варто зауважити, що це фактично перший масований удар після того, як між Україною та Росією діяло так зване пасхальне "перемир'я".
Незважаючи на те, що російський диктатор Володимир Путін наказав своїм солдатам припинити вогонь, вони однаково атакували позиції українських захисників на фронті.
При цьому масованих повітряних атак РФ не здійснювала.