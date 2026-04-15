Україна під масованою атакою РФ: усі подробиці

Російські окупанти 15 квітня ввечері вкотре атакують Україну. Ворожі дрони вже фіксують в українському повітряному просторі.

Всі деталі вечірньої атаки російських окупантів - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Атака дронів

Станом на 18:59 російські дрони вже фіксували над Одеською, Черкаською, Сумською, Вінницькою, Запорізькою та Дніпропетровською областями.

При цьому повітряну тривогу оголошено в: частково Київській, частково Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.

У "Чернігівобленерго" написали про те, що росіяни вдарили по енергетичному об'єкту в Ніжинському районі Чернігівської області. Унаслідок атаки без світла залишилися понад 5 тисяч осіб.

Голова Одеської МВА Сергій Лисак зазначив, що під атакою перебувала й Одеса. За попередньою інформацією, "приліт" був у дев'ятиповерхівку.

"На місце виїхали рятувальники та екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - додав він.

У свою чергу голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що у будинку пошкоджено квартири на 5-7 поверхах.

Також вибухи чули мешканці Черкас та Вінницької області.

Оновлено 19:22

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець написав, що в області працює протиповітряна оборона.

Він закликав місцевих жителів не поширювати фото- чи відеокадри атаки та роботи ППО у мережі.

Інформація про пуски ракет

У свою чергу моніторингові канали пишуть про те, що кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 вже запустили ракети.

Також, згідно з непідтвердженою інформацією, ще частина ворожих літаків Ту-22МЗ на підльоті до пускових рубежів.

"Монітори" повідомляють і про пуски крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Оновлено 19:20

За даними моніторингових каналів, перші "Калібри" вже у повітряному просторі України, вони пролітають над Херсонською областю.