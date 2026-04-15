Повреждены квартиры, есть погибший: ударный дрон влетел в многоэтажку в Одессе

19:25 15.04.2026 Ср
2 мин
Известно, что несколько квартир разрушены, есть пострадавшие и один погибший
aimg Анастасия Никончук
Фото: ГСЧС (facebook.com DSNSKyiv)

Вечером 15 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники, часть из которых летела на Одессу. И, к сожалению, один БПЛА попал в жилой многоэтажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ОВА Олега Кипера в сети Telegram.

Читайте также: Украина под массированной атакой РФ: все подробности

Удар по жилому дому в Одессе

В результате атаки вражеского беспилотника в Одессе поврежден жилой многоэтажный дом. Сообщается, что удар пришелся по верхним этажам здания — повреждены квартиры на 5-7 этажах. После попадания возник пожар, который охватил часть помещений.

Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации последствий атаки. Очаг возгорания удалось локализовать, работы по полной ликвидации пожара продолжались.

Последствия и уточнение информации

Информация о пострадавших в результате удара, а также окончательные масштабы разрушений на данный момент уточняются. На месте работают экстренные службы, проводится обследование поврежденного здания.

Специалисты фиксируют последствия атаки и оценивают состояние конструкций дома, чтобы определить уровень повреждений и дальнейшие меры безопасности для жителей.

Обновление на 19:25

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что в результате удара беспилотника пострадало четверо людей.

Также было розвернуто оперативный штаб. Работы на месте продолжаются.

В 19:29 главв Одесской ОВА Олег Кипер добавил информацию о том, что в Березовском районе в результате попадания беспилотника повреждена крыша частного жилого дома.

На территории возле дома возник пожар, который впоследствии был ликвидирован спасателями. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Обновление на 19:40

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что один из пострадавших скончался — медики пытались сделать все возможное, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Также число пострадавших увеличилось до шести человек.

Напоминаем, что в ночь на 14 апреля российские войска нанесли массированный удар дронами типа "Шахед" по югу Одесской области, в результате чего были поражены объекты портовой инфраструктуры и гражданские сооружения.

Отметим, что в ночь на 11 апреля российские войска атаковали Одессу, в результате чего погибли два человека, еще двое получили ранения. Удар пришелся по жилому сектору и привел к значительным разрушениям как городских, так и частных зданий.

Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
