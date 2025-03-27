Пошкоджено інфраструктуру, у місті пожежа: Запоріжжя атакували російські дрони

Російська армія ввечері четверга, 27 березня, вдарила дронами-камікадзе по Запоріжжю та області. Через ворожу атаку пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Як передає РБК-Україна , про це заявив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров .

За даними Федорова, близько 18:00 росіяни почали атакувати регіон ударними дронами. Місцевих просили пройти в укриття. Через деякий час Федоров повідомив про роботу ППО та вибухи у Запорізькій області.

Близько 20:10 Федоров заявив про ворожу атаку на Запоріжжя. А потім повідомив, що в результаті атаки зафіксовано пожежу на території об'єкту інфраструктури та загоряння дачних будинків.

"Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - написав він.

Нагадаємо, ввечері 26 березня, росіяни влаштували чергову дронову атаку по Україні, під атакою були Харків та Дніпро. Також під ударом були Суми.