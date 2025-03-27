Повреждена инфраструктура, в городе пожар: Запорожье атаковали российские дроны
Российская армия вечером четверга, 27 марта, ударила дронами-камикадзе по Запорожью и области. Из-за вражеской атаки поврежден инфраструктурный объект.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По данным Федорова, около 18:00 россияне начали атаковать регион ударными дронами. Местных просили пройти в укрытие. Через некоторое время Федоров сообщил о работе ПВО и взрывах в Запорожской области.
Около 20:10 Федоров заявил о вражеской атаке на Запорожье. А потом сообщил, что в результате атаки зафиксирован пожар на территории объекта инфраструктуры и возгорание дачных домов.
"Такие предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район. Информация о пострадавших пока не поступала", - написал он.
Что известно о раненых
Федоров сообщил, что в результате дроновой атаки известно об одном раненом.
"19-летний парень получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожье", - написал Федоров.
По его словам, сейчас ему оказана вся необходимая помощь, а его состояние медики оценивают как стабильное.
Также продолжается ликвидация пожаров, которые возникли в результате атаки вражеских БПЛА на Запорожье и Запорожский район. Взрывной волной и обломками разрушен дом в Кушугуме и дачный дом в Запорожье. Произошли возгорания.
Все, кто нуждается в помощи, могут обратиться:
- городской колл-центр: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80;
- горячая телефонная линия Запорожской ОГА: +38 0800 503 508.
Напомним, вечером 26 марта, россияне устроили очередную дроновую атаку по Украине, под атакой были Харьков и Днепр. Также под ударом были Сумы.
В городе Золочев Харьковской области в результате атаки пострадали несколько человек, в том числе 14-летняя девушка.
Отметим, что в ночь на 27 марта Россия выпустила по Украине 86 дронов и ракету "Искандер".
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