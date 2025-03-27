Росія атакувала Україну "Іскандером" та десятками дронів: як відпрацювала ППО

Росія в ніч на 27 березня випустила по Україні 86 дронів. Також ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" з Воронезької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, внаслідок атаки постраждали Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Чернігівська області.

Сили протиповітряної оборони збили 42 дрони. ППО працювала на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 26 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Пуски дронів були з чотирьох напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда у Криму.

Наслідки атаки РФ

Як відомо, ввечері 26 березня росіяни масовано атакували Харків дронами. Удар був по цивільній інфраструктурі та житловому сектору, сталися пожежі. Внаслідок атаки понад 10 осіб постраждали.

Також армія РФ вночі атакувала Дніпро, були пошкоджені підприємства, освітні і культурні заклади, багатоповерхівки та автомобілі. Постраждали троє людей: 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років.

Крім того, під обстрілом ворога була Сумська область. А у Запорізькій області через ворожі обстріли прифронтова громада зашилася без світла та зв'язку.

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