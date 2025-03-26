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Росіяни атакували Харківську область: серед постраждалих діти та літні люди

Золочів, Середа 26 березня 2025 22:49
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Росіяни атакували Харківську область: серед постраждалих діти та літні люди Фото: росіяни атакували Харківську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни атакували Золочів в Харківській області за допомогою дрону. Внаслідок атаки постраждали кілька людей, зокрема 14-річна дівчина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Внаслідок влучання ворожого "Шахеду" у житловий будинок, постраждали кілька людей. Серед них 14-річна дівчина, яка зазнала важких травм і була шпиталізована. Також поранення отримав 26-річний чоловік.

Під час цієї ж атаки на селище поранення отримали дві жінки - 67 та 60 років. Наразі жінки отримують медичну допомогу.

Росіяни атакували Харківську область: серед постраждалих діти та літні людиФото: росіяни здійснили атаку на селище Золочів (t.me/synegubov)
Окрім цього, троє людей, які перебували у зоні атаки, отримали гостру реакцію на стрес.

Зауважимо, що у Харкові сьогодні ввечері пролунали вибухи. Російські війська атакували місто ударними дронами "Шахед".

Крім того, нагадаємо, що у ніч на 26 березня Росія запустила по Україні 117 безпілотників. Дрони атакували з чотирьох напрямків.

Силам ППО вдалося збити 56 дронів типу "Шахед" й безпілотників інших типів на півдні, півночі, сході та в центрі країни. Також 48 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Через обстріл постраждали Сумська, Дніпропетровська, Кіровоградська та Черкаська області.

Нагадаємо, що останнім часом до нічних атак дронами ворог вдається кожного дня. Наприклад, у ніч на 25 березня терористи запустили 139 безпілотників. Тоді ж ППО збила 78 дронів.

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