Дніпро під атакою "Шахедів": у місті лунають вибухи, сталися пожежі

Російські війська ввечері 26 березня атакували Дніпро дронами-камікадзе "Шахед". У місті сталося декілька пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Гучно у Дніпрі. Ворог спрямував на місто безпілотники. Внаслідок атаки сталася пожежа. Більш детальну інформацію уточнюємо", - повідомив Лисак. Глава ОВА наголосив, що загроза все ще зберігається, та закликав жителів міста до відбою повітряної тривоги залишатися у безпечних місцях. Пізніше Лисак повідомив, що через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Зайнялися авто та об'єкти інфраструктури.