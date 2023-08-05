Пошкоджено адмінбудівлі: у РФ скаржаться на атаку безпілотником Курської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Курської області РФ Романа Старовойта.

За його словами, причиною вибуху став безпілотник, який скинув вибухівку на Рильськ. В результаті щонайменше пошкоджено дві адміністративні будівлі, також вибито скло в Покровському храмі. Він також заявив, що внаслідок атаки безпілотника ніхто не постраждав.

Вибухи та пожежі в Росії

Нагадаємо, останні кілька місяців у різних областях РФ дедалі частіше лунають вибухи та починаються пожежі. Зазвичай влада скаржиться на обстріли або атаки дронів, при цьому в усьому звинувачує Україну.

Так, у середині минулого місяця в місті Курчатів Курської області пролунав вибух, тоді, 14 липня, розповідали про падіння уламків невідомого безпілотника приблизно за сотню метрів від будівлі місцевого управління ФСБ.

Тієї ж ночі, 14 липня, повідомлялося про вибух у Воронежі в РФ нібито через БПЛА і роботу протиповітряної оборони.

А за кілька днів до цього повідомлялося, що у Москві прогриміли кілька потужних вибухів, де нібито могли працювати системи протиповітряної оборони.

Перед цим у російському Краснодарському краї стався вибух поблизу військового аеродрому. Розмір воронки, що утворилася за 200 метрів від території об'єкта, становить 10 метрів у діаметрі та близько 4 метрів завглибшки.