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Повреждены админздания: в РФ жалуются на атаку беспилотником Курской области

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Суббота 05 августа 2023 06:17
Повреждены админздания: в РФ жалуются на атаку беспилотником Курской области Фото: в РФ жалуются на атаку беспилотником Курской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В городе Рыльск Курской области России прозвучало несколько взрывов вчера поздно вечером, 4 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области РФ Романа Старовойта.

По его словам, причиной взрыва стал беспилотник, который сбросил взрывчатку на Рыльск. В результате по меньшей мере повреждены два административных здания, также выбиты стекла в Покровском храме. Он также заявил, что в результате атаки беспилотника никто не пострадал.

Взрывы и пожары в России

Напомним, последние несколько месяцев в различных областях РФ все чаще звучат взрывы и начинаются пожары. Обычно власти жалуются на обстрелы или атаки дронов, при этом во всем обвиняют Украину.

Так, в середине прошлого месяца в городе Курчатов Курской области прозвучал взрыв, Тогда, 14 июля, рассказывали о падении обломков неопознанного беспилотника примерно в сотне метров от здания местного управления ФСБ.

Той же ночью, 14 июля, сообщалось о взрыве в Воронеже в РФ якобы из-за БПЛА и работы противовоздушной обороны.

А за несколько дней до этого сообщалось, что в Москве прогремели несколько мощных взрывов, где якобы могли работать системы противовоздушной обороны.

Перед этим в российском Краснодарском крае произошел взрыв вблизи военного аэродрома. Размер воронки, образовавшейся в 200 метрах от территории объекта, составляет 10 метров в диаметре и около 4 метров глубиной.

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