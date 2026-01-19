Пошкодження – значні. РФ ракетами вдарила по критичній інфраструктурі Харкова

Росіяни атакують Харків та область

Російські війська систематично завдають ударів по Харкову, використовуючи для атак безпілотники, ракети, авіаційні бомби та інші види озброєння.

Зокрема, у суботу ввечері, 17 січня, окупаційні сили РФ знову обстріляли місто. За попередніми даними, зафіксовано щонайменше два місця влучань.

Крім того, того ж дня в проміжок між 14:10 та 14:30 противник атакував Харків із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Міський голова Ігор Терехов повідомляв, що удар припав по об’єкту критичної інфраструктури – системі, яка забезпечує місто електро- та теплопостачанням. За його словами, об’єкт зазнав суттєвих ушкоджень.

Також нещодавно внаслідок атаки російського дрона в Слобідському районі Харкова поранення дістала неповнолітня дівчина.

Окрім цього, 13 січня ударний безпілотник противника влучив у дитячий санаторій у Шевченківському районі міста, внаслідок чого виникла пожежа.

Того ж дня російські війська обстріляли передмістя Харкова: загинули двоє людей, ще кілька осіб отримали поранення. Також були оприлюднені кадри зруйнованого російським обстрілом термінала "Нової пошти" поблизу міста.