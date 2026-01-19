RU

Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Повреждения - значительные. РФ ракетами ударила по критической инфраструктуре Харькова

Фото: РФ ракетами ударила по критической инфраструктуре Харькова (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Войска сегодня днем, 19 января, ударили несколькими ракетами по критической инфраструктуре Харькова, нанеся ей значительные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Четырьмя ракетами враг атаковал объект критической инфраструктуры, нанес значительные повреждения", - отметил мэр Харькова.

Терехов также сообщил, что в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского дрона. К счастью, без пострадавших.

 

Россияне атакуют Харьков и область

Российские войска систематически наносят удары по Харькову, используя для атак беспилотники, ракеты, авиационные бомбы и другие виды вооружения.

В частности, в субботу вечером, 17 января, оккупационные силы РФ снова обстреляли город. По предварительным данным, зафиксировано по меньшей мере два места попаданий.

Кроме того, в тот же день в промежуток между 14:10 и 14:30 противник атаковал Харьков из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Городской голова Игорь Терехов сообщал, что удар пришелся по объекту критической инфраструктуры - системе, которая обеспечивает город электро- и теплоснабжением. По его словам, объект получил существенные повреждения.

Также недавно в результате атаки российского дрона в Слободском районе Харькова ранения получила несовершеннолетняя девушка.

Кроме этого, 13 января ударный беспилотник противника попал в детский санаторий в Шевченковском районе города, в результате чего возник пожар.

В тот же день российские войска обстреляли пригород Харькова: погибли два человека, еще несколько человек получили ранения. Также были обнародованы кадры разрушенного российским обстрелом терминала "Новой почты" вблизи города.

